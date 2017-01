El Gobierno no quiere ni oír hablar de referéndum en Catalunya

BARCELONA.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ofrecido este martes al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, "trabajar juntos para que los ciudadanos de Catalunya tengan los mejores servicios públicos", y ha rechazado entablar cualquier tipo de negociación sobre la celebración de un referéndum en la Comunidad.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el vicepresidente en la sede de la Conselleria de Economía en Barcelona: "Sobre el referéndum el señor Junqueras conoce perfectamente, porque yo se lo he dicho en alguna ocasión, que no forma parte del ámbito de disposición del Gobierno", ha zanjado.



Santamaría ha concluido que la reunión que mantendrá será positiva si el Gobierno catalán renuncia a centrarla en una votación que el Ejecutivo central rechaza por completo: "Si en esta reunión nos centramos en lo que el señor Junqueras puede hacer y en lo que el Gobierno de España puede negociar, será fructífera".



"Un gobierno puede hablar de lo que puede hablar. El Gobierno de España, igual que el Gobierno federal alemán e igual que el italiano, nos los han dicho nuestros tribunales: no tenemos capacidad para decidir sobre eso porque corresponde al conjunto del pueblo español, alemán e italiano", ha concluido.



Junqueras, sobre sus reuniones previas con Sáenz de Santamaría: "El resultado fue cero"

Pese a todo, su homólogo en la Generalitat sí tiene intención de debatir al respecto. De hecho, horas antes de su encuentro, Junqueras ha asegurado que "será un placer" hablar de la consulta con la número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo central aunque, ha recordado, en ninguna de sus reuniones previas llegaron a acuerdo alguno. "El resultado fue cero", ejemplificó Junqueras.



Aun así, el vicepresidente de la Generalitat ha mostrado su disposición a hablar con Sáenz de Santamaría también de otras cuestiones, como el futuro del fondo de reserva de la Seguridad Social para el pago de las pensiones, o el aumento de la deuda pública, informa Efe.



El vicepresidente de la Generalitat ha recordado que ayer trascendió que la deuda pública en España se incrementará a más de 550 millones de euros al día en 2017, lo que "tendrá consecuencias para el conjunto de las administraciones públicas y de todos los gobiernos europeos", así como implicaciones para "generaciones futuras".

Sáenz de Santamaría insta a Puigdemont a acudir a la Conferencia de Presidentes el próximo 17 de enero

La vicepresidenta sí que ha mostrado más disposición a hablar de estas cuestiones: "Vengo a transmitirle los proyectos que el Gobierno de España tiene para Catalunya en temas muy importantes en los que deberíamos colaborar, que queremos reforzar aquí". Entre ellos, ha dicho, "contraponer puntos de vista" sobre todas las cosas que se pueden hacer de cara a los Presupuestos.



"Yo vengo con esa voluntad. Creo que es un momento para el diálogo y el entendimiento. Creo que los presidentes autonómicos lo están demostrando en muchos foros", ha dicho.

Asimismo, para convencer a Carles Puigdemont de que acuda a la cita con Mariano Rajoy el próximo 17 de enero, Sáenz de Santamaría quiere transmitir a Junqueras que en la Conferencia de Presidentes también se van a adoptar acuerdos importantes sobre puntos que le planteó en su último encuentro, cuando el conseller hizo énfasis en el apartado energético, sobre el que ha dicho: "Hemos encontrado una solución y me gustaría que formara parte de ella", concluyó.