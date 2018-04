Gran malestar en el PSOE con Rivera por no querer hablar con Sánchez sobre Madrid

El PSOE está más que enfadado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el desplante que le hizo el miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; de no querer ni reunirse ni hablar con él sobre la situación política de la Comunidad de Madrid; y así lo puso en evidencia el secretario de Organización del PSOE, José Ábalos, en una dura conferencia de prensa contra el partido naranja.

Ábalos, que respaldó la decisión tomada por el Partido Socialista de Madrid (PSM) de que Ángel Gabilondo aspire a la Presidencia de la Comunidad, destacó que Ciudadanos tiene la oportunidad de dejar gobernar a un presidente independiente y de una trayectoria intachable. De hecho, le pidió que no haría falta que le votara, simplemente que se abstuviera.

Para Ábalos, no hay color entre Gabilondo y poner a un presidente de “un partido podrido y en riesgo de descomposición, como lo que ha calificado el mismo Rivera”, recordó Ábalos.

De no hacerlo, para el dirigente socialista lo que demostraría Ciudadanos es que por encima de sus principios y de la regeneración democrática que prometió, “tiene un propósito y un objetivo claramente electoral”, dijo. Y lo explicó: “Su único fin es mantener un año a un partido desgastado y deslegitimado, diciéndole a los ciudadanos madrileños que sufran la suciedad hasta 2019, que luego ya se preocuparán de que todo quede limpio”.

Ábalos indicó que si esta forma de hacer política termina en la investidura, "Ciudadanos estará legitimando todo", y recordó que no tienen ninguna obligación de apoyar "un proyecto podrido, salvo que quieran ser lo mismo", añadió.

El “número tres” del PSOE indicó no comprender que Rivera no tenga ni un minuto para analizar con el líder del primer partido en la oposición en Madrid la situación política que vive la Comunidad, y justificó que era necesario hacerlo tras haber cambiado las circunstancias políticas con la dimisión de Cifuentes.

Ábalos explicó que ya no se trataba de apoyar la moción de censura, que había decaído con la dimisión de Cifuentes, sino de reflexionar sobre el escenario político y buscar una salida nueva con una investidura distinta a la de otro dirigente del Partido Popular.

Las críticas a Ciudadanos también llegaron por su apoyo a los Presupuestos y la facilitad con la que cambian de principios y de criterios siempre en función del rédito electoral, "y quieren ser socios y oposición a la vez, aunque en los malos momentos siempre están para salvar al PP", afirmó.

Finalmente, sobre los Presupuestos Generales del Estado, que pasaron este jueves el trámite de las enmiendas a la totalidad, Ábalos adelantó que el PSOE está dispuesto a entrar en la negociación de las partidas, "y apoyaremos todo lo que beneficie a los ciudadanos", dijo.