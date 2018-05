Todos los grupos parlamentarios arropan a los trabajadores de RTVE, menos el PP

En las escaleras del Congreso, custodiados por los leones, representantes de todos los grupos parlamentarios, menos el PP, han arropado a los 50 representantes de RTVE que, vestidos de negro, se han colocado detrás de una pancarta que simplemente decía #defiendeRTVE; el lema y el hashtag con el que los trabajadores del ente público están llevando sus reivindicaciones, cada vez más lejos.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han apoyado así al consejo de informativos y a los representantes de los sindicatos del ente público, que han venido al Congreso de los Diputados a reclamar la renovación del consejo de administración, que está aprobada desde el 29 de septiembre por unanimidad (incluyendo el voto a favor del PP) y que sigue sin concretarse, 8 meses después. Además, denuncian manipulación informativa, externalizaciones innecesarias de servicios, falta de medios y “el protocolo” informático que podría permitir, en breve, que la dirección fiscalice los correos electrónicos de los trabajadores y sus equipos informáticos.

Este protocolo quedó paralizado, hace unos meses, por las protestas de los trabajadores y por el escándalo social que supuso, pero, ayer mismo, se filtró un documento que especifica cómo pretenden aplicarlo. El momento elegido para la filtración también es noticia. Aparece justo cuando las protestas de los trabajadores se están haciendo más fuertes con campañas, en las redes sociales, como #AsímanipulaRTVE y, en las propias televisiones públicas, #Viernesnegro con periodistas y presentadores vestidos de negro, de luto.

Sobre todo este último asunto, Público ha preguntado a los portavoces protagonistas de esta foto.

José Miguel Camacho , PSOE

“Tengo la sensación y me temo que no es solamente una sensación, de que a raíz de las movilizaciones de los trabajadores, la dirección de TVE quiere apretar las tuercas”. “Es escandaloso”, dice “y nos lleva a ratificar que todo lo que se viene denunciando que ocurre en TVE es una realidad”.

Noelia Vera, Unidos Podemos

"Es una muestra más del acoso al que se ven sometidos los trabajadores cada día que van a trabajar para garantizar el derecho a la información y se ven obligados a elegir entre obedecer a la dirección o ejercer su profesión de forma ética". Dice que "el PP tiene secuestrada a RTVE para usarla como una herramienta de propaganda barata".

Joan-Feliu Guillaumes, PDCAT

Eso fue “un escándalo”. En su opinión, forma parte de “la cadena de represalias” contra los trabajadores que defienden con “firmeza” y “una gran honestidad profesional” su independencia. Lo define como “un despropósito más de la prepotencia que está demostrando la presidencia del Consejo”.

Joan Baldoví, Compromís

“Estamos llegando a unos extremos absolutamente inaguantables”, afirma. “La única solución es dejar de sostener al partido que está propiciando todas estas conductas antidemocráticas”. “Parece que no estemos en 2018 sino en el principio de la democracia”. “Es intolerable que se quiera violar la intimidad de los trabajadores”.

Guillermo Díaz, Ciudadanos

“Es una actuación coherente con lo que viene siendo la dirección de RTVE. Sencillamente es extender una forma de dirigir, también, al ámbito personal de los trabajadores, en TVE”. “No me sorprende”. “Son los últimos coletazos de una dirección que está caduca, carente de legitimidad y que no tiene capacidad operativa ninguna”. “Esto son los últimos estertores”. "En cuanto el PP rectifique, en dos meses y medio, tendremos nuevo consejo administrativo de RTVE".

Los sindicatos

Miguel Charte, el represetante de la CGT de RTVE resumía así la foto de hoy: “Lo que queríamos es visualizar que el PP es el único partido en España que se opone a la renovación”. “Está secuestrando a RTVE”, denuncia.”Su mala gestión nos está dejando sin plantilla, sin infraestructuras; está invadiendo TVE con una redacción paralela… “. “Ha transformado a RTVE en una maquinaria de propaganda al servicio del PP y eso nadie puede negarlo”, afirma rotundo. “Todos los días tenemos casos de manipulación. Ayer una compañera en Valencia denunciaba que le habían impedido meter el vídeo de la secretaria de estado de comunicación diciendo a los jubilados que se jodan”. “Eso se llama censura”, remacha.

“Lamentablemente aquí la democracia es de baja calidad y eso afecta también a la televisión pública. Pedir que quién la presida tenga que presentar un proyecto ante un comité de expertos y que se elija por concurso público se ve como pedir mucho.” “El Alemania no está en manos del parlamento sino de los profesionales pero ya sería un paso que no esté solo en manos de un partido”.

Para terminar, acusa a Ana Pastor de “filibusterismo político” para bloquear el concurso público ya aprobado, para “posponer y posponer”. “ Lo que nos tememos”, dice “ es que lo que pretenden es mantener la actual dirección hasta las elecciones municipales de 2019 y eso no puede ser”.“Pedimos que se convoque el concurso público de una vez y que se renueve la dirección de la radio televisión pública ya”.