Las cartas están repartidas y todo está ya preparado en Catalunya para la jornada electoral del 1-O. Se espera que los colegios, llenos de padres y madres y alumnos durante la jornada de reflexión, estén abiertos desde temprano por la mañana para recibir los millones de votantes que están convocados al voto.

Pero aún son muchas las preguntas que siguen en el aire sin una respuesta clara. ¿Se podrá votar? ¿Dónde? ¿Los Mossos cerrarán los colegios? ¿Habrá mesas electorales? ¿Urnas? ¿Papeletas? ¿Se podrá realizar un recuento oficial?

¿Quién tiene papeletas y dónde están las urnas?

Òmnium Cutural y el ANC han repartido, durante esta última semana, papeletas oficiales impresas desde la iniciativa Impressors per la Democràcia, a quien también han clausurado la página web y que, ante los acontecimientos que tuvieron lugar la semana pasada, se ponen a disposición del Gobierno de la Generalitat para "cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicaba hace poco un tuit donde se veía una impresora imprimiendo papeletas. Hasta que se clausuró la web, los ciudadanos podían imprimir las papeletas en casa, pero ahora hacerlo resulta más complicado.

Las urnas se presentaron el viernes, en el International Press and Broadcasting Center, durante la rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, el portavoz Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia , Raül Romeva. Se ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "quien quiera votar podrá votar", aseguró el portavoz Turull.

¿Qué pasa con las mesas y los colegios electorales?

Pese a la investigación abierta por la Agencia Española de Protección de Datos, que advierte al Govern de que no puede utilizar ningún censo que posea para este referéndum, y al aviso hecho a los miembros de las mesas de que pueden incurrir en un delito si utilizan censos no autorizados, 5.345.358 catalanes están llamados a votar y, en principio, se han habilitado unos 2.315 colegios electorales que se espera estén abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La Generalitat asegura contar con fórmulas para garantizar que todos los ciudadanos puedan votar aunque se cierren colegios electorales, después de que en el mediodía del sábado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, confirmase que se habían bloqueado los servicios informáticos para el voto telemático y el recuento, como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Desde la Asamblea Nacional Catalana y desde Òmnium Cultural insisten en hacer del día de votación un acto festivo y animan a los ciudadanos a salir bien temprano a las calles, antes de que abran los colegios electorales para presionar ante las medidas para su cierre por parte de los cuerpos policiales, que han ordenado el desalojo de los centros en los que se realicen actividades relacionadas con el referéndum.

Se han habilitado más de 7.000 coordinadores y más de 6.000 mesas. Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Qué pasa si un ciudadano llega a una mesa electoral y no está formada? A pesar de tenerlo todo aparentemente ligado, quedan algunas dudas entre la ciudadanía respecto a la normativa electoral.

¿Quiénes son los responsables del referéndum?

La conselleria d'Educación tranquilizaba este viernes a los directores de los centros educativos públicos con un comunicado donde se informaba de que la consejera de Educación asumía la responsabilidad de los centros hasta el próximo 2 de octubre.

La consejera Clara Ponsatí firmaba así una resolución en la que entregó la competencia que tienen atribuidas los responsables de los equipamientos educativos en su propia persona, desde el viernes y hasta el lunes 2 de octubre a las 7 horas de la mañana, con el objetivo de "garantizar la necesaria eficacia, eficiencia y coordinación en la actuación administrativa".

Los centros educativos que funcionan como colegios electorales han recibido esta última semana una notificación en papel, pero también en persona, por parte de los Mossos d'Esquadra, que han identificado a los responsables, en caso de que quieran abrir de cara a la jornada electoral. Durante toda la jornada de reflexión, numerosos colegios han celebrado actividades lúdicas con madres, padres, niñas y niños.

¿Qué tengo que hacer si no me dejan votar?

Ante la posible actuación policial para impedir las votaciones, las instrucciones de Òmnium Cultural y la ANC son claras y al unísono: mantener la calma y no caer en las provocaciones. Esta es, desde hace algunas semanas, la consigna oficial del referéndum. La idea es presentar una resistencia pacífica, sentarse en el suelo y esperar que los cuerpos policiales se vayan. En caso de que los cuerpos policiales quieran desalojar los locales, las instrucciones son mantener el cuerpo muerto y no presentar más resistencia que la pacífica.

Marc Ferrer, portavoz de Bomberos por la Independencia y miembro de la Junta de la ANC, aseguró que hay un dispositivo de 400 bomberos preparados y organizados en Catalunya para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto el día del referéndum.

Por otra parte, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dado órdenes a todas las unidades de los Mossos de requisar todo el material electoral e impedir la apertura de los recintos de votación. Se enviarán dotaciones policiales en todos los centros previstos y se confiscarán urnas, papeletas y censos. A las personas responsables, se las identificará y se las desalojará de manera pacífica, ya que ha ordenado que se evite el uso de la porra policial y que se limite el uso de la fuerza durante la jornada electoral, apelando a los principios de congruencia y proporcionalidad.

¿Puedo informarme por internet?

Pese a la insistencia del gobierno español y la guardia civil en cerrar las páginas web relacionadas con la votación, lo cierto es que con diferentes iniciativas, vía las redes sociales, Whatsapp o Telegram, los ciudadanos han ido sabiendo dónde tenían que ir a votar el domingo. Una de estas iniciativas es una red de Whatsapp organizada por Llamada para la Democracia donde, a través de un número con prefijo internacional, te resuelven las dudas que se puedan tener respecto al 1 de octubre.

Agentes de la Guardia Civil acudían al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat para comprobar que se había ejecutado la orden de suspensión de los servicios informáticos relacionados con el voto telemático y el recuento de votos, enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El alto tribunal también ordenaba a Google la eliminación de la aplicación que el Gobierno había habilitado para consultar los colegios electorales. La aplicación se llamaba Dónde Votar 1-Oct, se podía descargar desde los dispositivos Android y permitía consultar los centros de votación introduciendo la dirección postal.

Por su parte, Òmnium Cultural pide en su web voluntarios para llamar todas aquellas personas que todavía están indecisas o que tienen miedo de ir a votar. Algunas mesas electorales, asimismo, se han organizado de forma privada a través de grupos de ciudadanos en Telegram y Twitter.

¿Está todo listo?

Todavía quedan algunas dudas por resolver y una sensación de incertidumbre entre sectores de la ciudadanía. Incluso desde las propias instituciones, hay preguntas que no se pueden (o quieren) responder. El propio vicepresidente Junqueras, ante la duda sobre posibles impedimentos o sustracción de urnas, explicó que "hay alternativas", porque "hay muchas formas de votar”.

Habrá que esperar al transcurso de la jornada del 1-O para saber a ciencia cierta en qué consisten estas alternativas y si la votación se podrá llevar a cabo y de qué forma.

Las instrucciones del 1-O dadas por Òmnium Cultural:

1. Organizar actos y actividades lúdicas en las escuelas y si puede quédese a dormir la noche del sábado.

2. Si hay gente que no puede estar antes, es imprescindible que todos estén en su colegio a las 5 de la madrugada.

3. Todo el mundo tiene que ir al colegio electoral que tenga asignado.

4. No pueden organizarse en ningún caso puntos de votación fuera de los lugares habilitados.

5. En caso de que el colegio que le corresponda esté cerrado la madrugada del domingo, será necesario que todo el mundo se concentre en la puerta hasta que vengan a abrir.

6. En caso de presencia policial, siempre actuaremos desde la resistencia pacífica. Hay que garantizar ser mucha gente de todas las edades.

7. Habrá que dejar el colegio limpio de pancartas y restos de las actividades organizadas. Tiene que ser un punto de votación neutral y el domingo ya no se debe organizar ninguna actividad.

8. Una vez llegue la administración electoral, se encargarán de la constitución del colegio. A las 9.00 horas comenzará el referéndum y se deberá garantizar que durante toda la jornada siempre haya gente en el colegio para defenderlo pacíficamente.

9. Desde las 8.00 horas y a lo largo de toda la jornada se irán dando instrucciones oficiales.