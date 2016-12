De Guindos cede y reducirá el IVA de los eBooks y publicaciones digitales del 21% al 4%

BRUSELAS.- El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este martes que el Gobierno reducirá el tipo de IVA que se aplica a eBooks y publicaciones digitales para equipararlo con el que se grava a la prensa y los libros en papel, en línea con la última propuesta de la Comisión Europea, con lo que el tipo bajará del 21% al 4%.



De Guindos ha explicado que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), han discutido la propuesta de Bruselas sobre el impuesto al consumo del comercio electrónico, que incluye, entre otras cosas, dar la posibilidad a los Estados miembros de igualar el gravamen que se aplica a las publicaciones digitales y a las impresas.



En la actualidad, la normativa europea únicamente permite aplicar un IVA reducido, superreducido o nulo a los libros y las publicaciones en papel y no a las digitales. España grava con un 4% a las primeras y aplica un IVA del 21% a las segundas.



Preguntado por si el Ejecutivo rebajará el gravamen para las publicaciones digitales una vez sea aprobada la propuesta de Bruselas, el titular de Economía ha afirmado que

"esa es la idea", puesto que "no existe una razón para que haya un gravamen diferenciado". El ministro ha señalado además que la intención es equiparar ambos tipos "de una sola vez" y no de forma gradual.







Un mismo portal para los vendedores

La propuesta de Bruselas, que no era vinculante para los países, se enmarca dentro de un conjunto de medidas presentado por la Comisión para simplificar las normas de IVA con el fin fomentar el comercio electrónico, que fue abordado este martes por los ministros de los Veintiocho.



El paquete propone además que las empresas que venden productos a través de Internet puedan tramitar todas sus obligaciones relacionadas con el IVA a través de un mismo portal y en su idioma, dependiente de la autoridad administrativa fiscal de su país.