Hacienda cuelga en su web datos que indican que el Ayuntamiento de Madrid sí cumple la regla de gasto

MADRID.- El Ministerio de Hacienda tiene colgada en su plataforma electrónica documentación en la que indica que el Ayuntamiento de Madrid sí cumple con la regla de gasto, de modo que se contradice así los requerimientos enviados al Consistorio hace cuatro días.



El área de Economía y Hacienda, capitaneada por Carlos Sánchez Mato, ha remitido este mismo lunes una carta al Ministerio solicitando las aclaraciones pertinentes.







Desde el Consistorio se piden aclaraciones a Hacienda ya que el pasado 4 de noviembre este departamento notificaba por escrito dicha infracción, cuantificándola en 16.941.926,37 euros, mientras que su plataforma informática publica hoy una diferencia positiva entre la regla del gasto y el gasto computable en la liquidación de 2015 de 27.587.874,31 euros.

El Ayuntamiento recibió el viernes 4 de noviembre la comunicación de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que instaba a remitir, en el plazo de 15 días naturales, los acuerdos de no disponibilidad sobre créditos no destinados a necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales del presupuesto 2016.



Lo hacía por importe, al menos, de 17.246.881,04 euros para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto al cierre de este ejercicio. El incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento de Madrid ascendía a 16.941.926,37 euros.



No obstante, estos datos discrepan de la información publicada por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio que, a fecha 7 de noviembre de 2016, arroja una diferencia positiva para el Ayuntamiento entre el Límite de la Regla del Gasto y el 'Gasto computable de la liquidación de 2015 de 27.587.874,31 euros.

Al cumplir la regla de gasto, el Ayuntamiento podría constituir la Empresa Municipal de Servicios Ambientales

El Consistorio pide explicaciones ya que, a la vista de los datos publicados por la Oficina Virtual, "no hay un incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, no procedería tramitar los correspondientes acuerdos sobre no disponibilidad de créditos".



"Tampoco procedería, tal y como instaba la Secretaría General del Ministerio, implementar medidas económicas cuantificadas y previstas destinadas a respetar las reglas fiscales en los ejercicios 2016 y 2017, ni a abstenerse en la creación de empresas de capital íntegramente municipal, lo que afectaría a la Empresa Municipal de Servicios Ambientales que el equipo de Gobierno tiene previsto crear", han apostillado.