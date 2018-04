"Yo no soy profesor de la Universidad, ni rector, ni dirigente del máster"; "yo no estaba allí"; "yo tengo que creer a la gente, en principio". El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha utilizado este miércoles estas y otras fórmulas similares para evitar poner la mano en el fuego por Cristina Cifuentes, a raíz del caso del escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Hernando reconoce trato de favor a Cifuentes en el máster: "Es evidente"

La consigna de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, es respaldar a la presidenta de Madrid -de momento-, pero él y otros dirigentes del PP la aplican con frialdad, y con todo tipo de herramientas para intentar desviar la atención hacia la oposición.

En entrevista con Cadena Ser, y preguntado por si confía en que Cifuentes efectivamente defendió su trabajo fin de máster (TFM) ante un tribunal de la Universidad el 2 de julio, como la presidenta autonómica venía defendiendo con insistencia hasta este martes -y sin que exista registro documental que así lo avale, más allá de un acta falsificada- Hernando ha dicho que no tiene por qué dudar de su palabra, pero ha evitado ir un solo paso más allá.

"Yo no lo sé, yo no estaba allí, sólo habría faltado que yo hubiera estado en el tribunal. Ella ha dicho que sí", decía, evitando respaldarla de forma más contundente. Minutos después, en otra entrevista -en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco-, y ante la observación de que Cifuentes no ha podido acreditar su versión, Hernando seguía el mismo guión: "Tampoco se ha podido demostrar lo contrario".

Sólo un día antes, el martes, al ser preguntado por las contradicciones en las explicaciones de Cifuentes, Hernando se despachaba de un modo más rotundo: "No me parece que haya mentido".

Reconoce trato de favor

Por otra parte, Hernando ha mantenido el guión y ha querido poner el foco sobre Ciudadanos y PSOE: primero, por las irregularidades en el currículum de dirigentes de estas formaciones, y después, por la moción de censura que podría desalojar al PP de la Puerta del Sol.

Sí ha reconocido que Cifuentes tuvo trato de favor -"Esto es evidente"-, pero ha insistido en derivar toda la responsabilidad sobre este caso a la Universidad Rey Juan Carlos, la misma línea adoptada por la presidenta de la Comunidad de Madrid.