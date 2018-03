Este es el año y la semana de las mujeres: la huelga del 8-M es una de las iniciativas más transformadora y novedosa del movimiento feminista que ha conquistado todos los medios de comunicación, redes sociales, debates y partidos políticos. Pero no todos apoyan esta jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, confirmó ya hace más de un mes el posicionamiento de la formación naranja: rechaza la huelga feminista por tener carácter anticapitalista. Un posicionamiento que la levantado muchas críticas.

No es la primera vez que Ciudadanos suscita una controversia por rehusar de una iniciativa feminista. Ya ha pasado con el rechazo del partido a las cuotas de igualdad, el lenguaje sexista, la abstención a la derogación de la reforma del aborto del PP o anteproyectos de ley de la formación como la maternidad subrogada. Recuperamos aquí algunas de las polémicas.

La huelga feminista del 8-M

La líder de Ciudadanos en Catalunya fue entrevistada por María Llapart en laSexta Noche sobre su postura a la huelga feminista del 8-M. "Hay que mirarlo, pues hay algunas reivindicaciones que no compartimos", fue la respuesta de Arrimadas. La presentadora le mencionó algunas de ellas: "Brecha salarial, acoso sexual, desigualdad de género…", pero la portavoz alegó que "no son tan claras" y que algunas de ella "van en contra del sistema capitalista".

Cs rechaza la huelga por su "ideología" a pesar de la diversidad de colectivos que la apoyan

Aquí comenzó el revuelo, y en este tiempo la postura de la formación naranja se ha reafirmado. "Respecto a la 'huelga feminista', respetamos el derecho de cada uno a hacer huelga o no. En Ciudadanos no compartimos la ideología antisistema del manifiesto, ni consideramos que haya que mezclar el feminismo con otras cuestiones con las que no tiene que ver y que dividen en lugar de unir", explican fuentes de Ciudadanos a Público. De esta forma, parece que Ciudadanos no se ha fijado en el resto de reivindicaciones de la huelga del 8M. Una jornada organizada por centenares de mujeres y apoyada por una gran diversidad de colectivos y organizaciones que buscan acabar con el machismo en todos los ámbitos de nuestras vidas y conseguir una igualdad real.

Por su parte, Albert Rivera ha confirmado este lunes tras reunirse con la dirección permanente de Ciudadanos que una representación de la Ejecutiva irá a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que las organizadoras de la huelga y de las marchas reivindicativas por toda España son las mismas, la comisión del 8 de marzo.



Cuotas de igualdad

Ciudadanos también ha aclarado en varias ocasiones que no cree en las cuotas de igualdad. A pesar de que hay mujeres con un alto peso en el partido como Inés Arrimadas, Begoá Villacís o Patricia Reyes, la realidad del partido es que las mujeres apenas alcanzan un 30% en los puestos directivos. Cifran que están muy lejos de alcanzar la igualdad en las listas y la paridad en los cargos. Pero no parece que el partido liderado por Rivera tengan pensado poner medidas al respecto, porque siempre ha defendido que el criterio utilizado para conformar las listas electorales es la meritocracia, independientemente de si son hombres o mujeres.



"En nuestro partido se celebran primarias para elegir a los candidatos, y eso significa que son los afiliados quienes eligen a los rostros visibles del partido. En este momento de crecimiento, estamos buscando constantemente personas con talento de la sociedad civil y el mundo profesional, que puedan aportar al proyecto, y prestamos atención muy especial a las mujeres", explican fuentes de la formación a Público.

De esta forma, y a pesar de la clara desigualdad en las listas, el partido de Rivera continúa sin plantearse impulsar medidas o políticas como las cuotas de igualdad que garanticen una igualdad real ni que enfrenten el techo de cristal.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la presentación de su equipo para la Ejecutiva del partido de cara al próximo Congreso de la formación. EFE/Víctor Lerena

Igualdad en el 'Congreso de los Diputados'

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados apoyó hace unas semanas la iniciativa de Compromís que propone el cambio de la nominatura 'Congreso de los Diputados' por sólo 'Congreso', para combatir el lenguaje sexista en la Cámara Baja. La propuesta salió adelante, pero con el rechazo de PP y Ciudadanos. De hecho, la iniciativa fue debatida hace dos meses pero ambos partidos pararon su votación en el último momento al considerar que la comisión estaba excediendo sus competencias. El debate fue trasladado a la Mesa del Congreso, que dio luz verde a la votación a finales de febrero.

Junto con esta iniciativa también se votó la propuesta del PSOE sobre la paridad en el Congreso que formula que la representación de un género en los órganos de la Cámara Baja no sea nunca superior al 60%. De esta forma, la propuesta socialista garantizaba la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus órganos. Sólo Ciudadanos y PP votaron en contra de la propuesta, y el resto de partidos votaron a favor por lo que ha sido apoyada por la mayoría.

Abstención ante la reforma del aborto del PP

En el pasado mes de diciembre la Comisión de Igualdad del Congreso pidió al Gobierno por una iniciativa de Unidos Podemos cambiar la ley para que las menores de 16 y 17 años puedan decidir si quieren abortar o no sin permiso paterno. La proposición no de ley (PNL) plantea volver a lo que señalaba la ley socialista de 2010 antes de que fuera reformada por el PP e insta a derogar la Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores en la interrupción voluntaria del embarazo.

La propuesta para que las menores decidan si abortar o no cuenta con el apoyo del PSOE, abstención de Cs y rechazo de PP

Entre los puntos que recoge el texto votado, también destaca la eliminación de los tres días de reflexión antes de la práctica del aborto, formar al personal sanitario implicado en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), o facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos.La portavoz de Igualdad de la formación morada, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, explicó que "detrás de negarle a las mujeres el derecho a decidir está una ideología, como es el machismo, que considera que las mujeres no tienen derecho a decidir por sí mismas". Esta iniciativa ha contado con el apoyo del PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

Los debates en torno a las propuestas de Cs

Otros casos a señalar son los debates suscitados por iniciativas relacionadas con el género y la mujer de Ciudadanos. La más polémica, la propuesta de ley de la gestación subrogada. Según el proyecto, pueden ser padres los españoles o residentes en España, y las mujeres gestantes tendrán que ser mayores de 25 años y lo harán sin recibir remuneración. Ante ella, se organizaron más de 50 organizaciones feministas y grupos LGTBI en plataformas como la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres o No somos Vasijas denunciando esta práctica por explotación del cuerpo de la mujer y que afirma que la donación altruista es una falacia.

Por otra parte, la propuesta de ley sobre la custodia compartida impulsada por la formación naranja y apoyada por el Partido Popular también ha levantado críticas del movimiento feminista. La custodia compartida de los menores en los casos de separación de los padres es lo deseable, pero no en todas las ocasiones. En un reportaje de Ana Isabel Bernal Triviño, la letrada Consuelo Abril explicó a Público las consecuencias negativas que el anteproyecto de ley de custodia compartida impuesta puede tener. Y es que, deja en un desamparo a las mujeres al ser una gran estrategia para ejercer el poder sobre ellas y que sirve como amenaza: es "el talón de Aquiles de una mujer son sus hijos". Por ello, los menores pueden estar desatendidos e incluso exponerlos a graves situaciones de riesgo. “Siempre hay que hablar de proteger por encima de todo el interés superior del menor, pero no siempre ocurre con las custodias compartidas”, explica Abril señalando la cantidad de situaciones inestables que perjudican al niño como los cambios semanales, la ausencia de domicilio fijo o la escasa pensión, todo empeorado sino se consigue el mutuo acuerdo de los padres.