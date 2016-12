Iceta: "Las gestoras son para tiempos breves"

BARCELONA-. La revisión del protocolo de relaciones entre el PSC y el PSOE no se someterá a trámite político durante el XIII Congreso que el socialismo catalán celebra en el Palacio de Congresos de Barcelona este fin de semana. Así lo ha corroborado este viernes la portavoz y secretaria de Organización del PSC, Assumpta Escarp, al asegurar que no se presentará ninguna enmienda que discuta las relaciones entre ambos partidos durante la celebración del Congreso.



En la inauguración del cónclave el mismo viernes por la tarde, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que se debe convocar un Congreso, ya que las "gestoras son para tiempos breves" y está seguro de que los socialistas sabrán resolver sus discrepancias. “Queremos seguir construyendo con el PSOE el modelo de país. Lo hacemos por nosotros y por la fraternidad con los socialistas de toda España, nuestros hermanos de los que no queremos separarnos ni un solo milímetro”, ha expresado Iceta frente a ex cargos, militantes y dirigentes del actual PSC.







Iceta ha reconocido que han vivido “una discrepancia grave” con el PSOE por romper con el 'no' frente al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no entender la ruptura del voto de los diputados catalanes; pero que mantienen “la voluntad de seguir unidos”. Además, el primer secretario ha llamado a la “prudencia” de los militantes durante el Congreso de “quien quiere seguir compartiendo proyecto con todos los socialistas de España” cuando se aborden debates que incluyan las relaciones entre ambos partidos.

La presidenta de las Islas baleares, Francina Armengol, junto a los ex secretarios generales del PSC, Pere Navarro, Raimón Obiols y José Montilla, en la primera jornada del congreso del PSC que se celebra este fin de semana en Barcelona./ EFE

Iceta ha recordado que el protocolo de relaciones que mantiene unidos al PSOE y el PSC desde 1978 también permitió la creación y soberanía del propio PSC. El segundo teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha distensionado la relación con el socialismo español al afirmar que los socialistas catalanes estarán con ellos para construir “otra España”. “Otra España es posible. Haremos que la otra España llegue de la mano con el PSOE, porque desde nuestra identidad política propia compartimos un mismo modelo de país”, ha asegurado Collboni.



Pese a que ningún miembro de la gestora del PSOE asistirá al Congreso, sí lo han hecho este viernes cargos territoriales afines a Pedro Sánchez y que mantuvieron el 'no' a Rajoy en el último Congreso Federal del PSOE. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, y la portavoz del socialismo en Euskadi, Idoia Mendia, han arropado a un PSC que rompió la disciplina de voto por decisión de su Consejo Nacional.

“No entiendo un PSOE sin el PSC y no entiendo una frontera entre compañeros y compañeras”, recalcó Francina Armengol

Armengol ha intervenido en el Congreso para pedir al PSC que tenga “una voz fuerte no solo en Catalunya, sino en el resto de España”. La líder socialista en las Baleares ha recordado que su federación también se opuso a Rajoy, pero que esto les obliga “a luchar más que nunca por cambiar y mejorar el socialismo español”. “No entiendo un PSOE sin el PSC y no entiendo una frontera entre compañeros y compañeras”, ha defendido. Tanto la líder de Baleares como Iceta han asegurado que “existen diferencias dentro del socialismo español”, pero que se debe seguir luchando por “aplicar soluciones socialdemócratas” a los retos actuales. Miquel Iceta ha reiterado que el 'no' a Rajoy del PSC ha respondido a un mandato de la militancia catalana, de la misma manera que el socialismo catalán no quiere romper con el PSOE.

Meritxell Batet, diputada del PSC que forma parte de la dirección del PSOE y que dijo 'no'a Rajoy en la sesión de investidura, ha asegurado a los medios que el grupo parlamentario del PSOE tampoco quiere una ruptura con los socialistas catalanes. Batet ha admitido que lo prebisible es que se aplique la sanción económica a los diputados que rompieron la disciplina de voto, pero que el “verdadero problema” sería que el PSOE decidiera echar de los órganos de decisión a los socialistas catalanes. De todas formas, como ha recordado la portavoz, hasta que el PSOE no encare su próximo Congreso Federal no podrán reformarse los Estatutos que modifiquen las relaciones entre ambos partidos.



En el acto de constitución del Congreso estaban presentes ex presidentes y líderes del PSC como José Montilla, Pere Navarro o Raimon Abiols, junto a representantes de otras fuerzas catalanas como la vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté; la portavoz de ERC, Marta Rovira; así como los portavoces de los principales sindicatos de Catalunya, como Joan Carles Gallego (CC.OO) y Camil Ros (UGT). El próximo sábado el Congreso ratificará la elección de Miquel Iceta como primer secretario y se definirá el rumbo político del partido; y al día siguiente se decidirá la nueva Comisión Ejecutiva.

“Ni comprensión ni solidaridad” ante la judicialización de la desobediencia política

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha condenado durante el primer día del Congreso del PSC los juicios a los cargos públicos de Catalunya, pero no contra aquellos que se saltan la ley. “El problema del encaje entre Catalunya y España no tiene una solución judicial. No se puede perseguir a nadie por sus ideas, pero también tenemos que decir que los representantes públicos no pueden saltarse la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Del PSC no se puede esperar comprensión ni solidaridad”, ha aseverado.



En este sentido, Iceta ha previsto “un año muy duro para los socialistas catalanes” ya que mantienen una postura contraria a la solución unilateral de las fuerzas independentistas y a la negación del diálogo que practica el PP. “Por eso el PSC no podía aparecer al lado del PP, del partido responsable de que no se haya producido el diálogo”, ha argumentado. Iceta ha insistido que la única solución para Catalunya es el “diálogo, el pacto y la negociación” y que ellos trabajarán por que se acabe materializando con el Gobierno central. El primer secretario ha descartado la vía del referéndum pactado o unilateral, y ha abogado por seguir apostando por la reforma federal de la Constitución. “No cederemos ante la ilegalidad, el inmovilismo o la unilateralidad”, ha sentenciado.



“No se puede dirigir el PSOE solo desde Ferraz”



El primer secretario del PSC ha hablado de la crisis del PSOE y la ha atribuido a “problemas de fondo” como “el de las periferias, la brecha generacional y la falta de legitimidad entre la elección directa y la representativa”. Iceta ha defendido que “no se puede dirigir el PSOE solo desde Ferraz”, con la necesidad de abrir las decisiones importantes a la militancia y las federaciones territoriales, y ha admitido que todos son responsables de que en el PSOE haya habido “una larga época de poco diálogo político interno”.



Pese a todo, ha admitido estar convencido de que “el PSOE superará sus problemas” si asume la democracia participativa, deja de favorecer la hegemonía al PP y “restablece sus relaciones con otras fuerzas de la izquierda”. Iceta ha nombrado a Pedro Sánchez para aclarar que su apoyo al ex secretario general se enmarca “en una coincidencia política y no por la persona”. “El PSC ha apoyado a Sánchez porque coincidíamos en temas políticos relevantes: en construir una alternativa al PP que pasaba por el entendimiento con Podemos y el diálogo con los independentistas”, se ha explicado.