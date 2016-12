Iceta niega un acercamiento a Susana Díaz tras su reunión

MADRID. - El líder del PSC, Miquel Iceta, ha negado un "viraje" a favor de Susana Díaz y ha señalado que el PSC tiene "ganas de ayudar y explicarse". Además, ha reiterado la necesidad de convocar un congreso "tan pronto como sea posible" ya que la gestora del PSOE es "provisional".



Tras su reunión de la semana pasada con la presidenta andaluza, Iceta ha asegurado en Antena 3 que ese encuentro no supone un viraje hacia Susana. Según el líder del PSC "ha faltado mucho diálogo" y, por ello, tratará de reunirse con dirigentes socialistas y presidentes autonómicos para explicar la posición del PSC y "ofrecer la máxima disposición a superar los problemas y levantar el PSOE".







"No hay virajes, sino ganas de ayudar, de explicarse y de formar un entendimiento lo más amplio posible", ha dicho Iceta, que ha argumentado que, tras verse con el presidente de la gestora, "era obligado" que la primera reunión siguiente fuera con la líder de "la federación (socialista) más importante: Andalucía".



El primer secretario del PSC ha insistido en su "neutralidad" ante unas futuras primarias en el PSOE y ha dejado claro que él "no organizará" actos a ningún candidato, si bien tratará de estar presentes en todos los eventos que puedan celebrar en Cataluña, y ha recordado que la dirección del PSC "siempre ha apoyado al secretario general del PSOE, haya sido quien haya sido".

Convocar el congreso cuanto antes

El dirigente del PSC ha hablado de la necesidad de convocar el congreso cuanto antes. Según Iceta, en la reunión con Susana Díaz no se habló de plazos pero ambos estuvieron de acuerdo en que se fije pronto la fecha: "No discutimos la fecha, pero sí que la gente sepa tan pronto como sea posible cuándo va a ser el congreso", ha dicho.



Miquel Iceta ha señalado que "la gestora del PSOE es un mecanismo provisional y, por lo tanto, efectivamente procede convocar un congreso. Hay que hacerlo en condiciones -ha añadido- y preparar un debate, pero sin duda este periodo de provisionalidad en el PSOE debe ser cuanto más breve mejor, por el bien de todos".



A su juicio, "España está en un momento político complicado y requiere a un PSOE plenamente en forma. Los primeros conscientes de ello -ha señalado el dirigente- son los miembros de la gestora, que creo que tienen previsión de convocar pronto un comité federal para que se apruebe un calendario congresual del partido".



Porque, para Iceta, "conviene que haya un debate de ideas" fruto de un elaboración colectiva, pero también ha emplazado a los eventuales futuros candidatos a liderar el PSOE a que "se preocupen mucho de presentar un proyecto para que los militantes puedan pronunciarse no en función de mayor o menor simpatía que produzca un candidato, sino mayor o menor proximidad a las ideas que propone".