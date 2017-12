Iceta pedirá el indulto para los soberanistas presos si son condenados

El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha destacado este miércoles que "sin duda pediría el indulto" para los presidentes de la ANC y Òmnium y los miembros del Govern cesados que están presos en caso de que se produzca una sentencia condenatoria. "En este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", ha destacado.

Iceta ha descartado en declaraciones a Rac1 la vía de la amnistía y ha defendido que ha de respetarse la presunción de inocencia de los investigados. Ha asegurado que quiere ser "prudente y esperar a ver si hay sentencia condenatoria", aunque, en caso de que sea así, es partidario de pedir el indulto. Iceta ha recordado que él siempre ha calificado de desproporcionados los encarcelamientos y ha lamentado que los independentistas los "atribuyan al PSC y pretendan trasladar la responsabilidad" a los socialistas, cuando ese procedimiento va por cauces judiciales.

Durante la entrevista en la radio catalana, Iceta se ha comprometido a que dejará una hipotética presidencia catalana si, transcurridos dos años de legislatura, su vía basada en "el diálogo, la negociación y el pacto" no hubiera producido "frutos" ni "resultados" para Catalunya en forma de acuerdos. El socialista ha reconocido que a él no le gusta "poner plazos tasados", ya que "uno de los problemas de la política catalana ha sido considerarla una cuenta atrás", pero ha matizado que "también es verdad que esto (la Presidencia) no es un cheque en blanco infinito y eterno".

"Hemos dicho durante mucho tiempo que la vía unilateral no llevaba a ningún lugar, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Ahora no queremos jugar con ventaja. Y si decimos que la otra vía es buena, la otra vía también debe ofrecer resultados en un plazo razonable. Y, si no, entonces nosotros no podemos seguir gobernando, porque de alguna manera habremos defraudado las expectativas que habrá puesto la gente en nosotros", ha señalado.

De hecho, el candidato socialista ya sugirió en un mitin en Badalona hace dos días que él se ve capaz de "resolver en un año" entre "25 ó 30" demandas de la lista de 45 puntos (a excepción del referéndum) que el president cesado, Carles Puigdemont, planteó a Mariano Rajoy.

Iceta también ha señalado que luchará para impulsar una reforma federal de la Constitución y está convencido de que "tendrá el aval de la mayoría de ciudadanos", y trabajará duro para reparar los daños sociales, económicos e institucionales provocados por el proceso independentista. Por ello, tiene idea de nombrar a un "conseller o consellera en cap" para que gestione el día a día del Govern mientras él se convierte en el primer vendedor de Catalunya tanto en el resto de España como en el extranjero, ha señalado.

Preguntado por un posible pacto postelectoral de todos los partidos constitucionalistas, ha respondido que no cree en la política de bloques y que ninguna encuesta indica que PSC, Cs y el PP sumen mayoría: "Deberemos hacer un acuerdo transversal". Se ha comprometido a no investir a Inés Arrimadas (Cs) porque considera que busca una revancha y no soluciones: tampoco apoyará a ningún candidato independentista defiende que es la candidatura del PSC ─"transversal y catalanista"─ la que puede aglutinar más apoyos.

Sobre los 'comuns', ha dicho que no prevé participar con ellos en un nuevo tripartito junto a ERC ni investir al candidato Xavier Domènech, y dicho que no desea un escenario de ingobernabilidad que obligue a repetir las elecciones.