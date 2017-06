Iglesias denuncia la "equidistancia" del rey "entre demócratas y defensores de la dictadura"

MADRID.- Un nuevo discurso de Felipe VI, otro de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y un homenaje paralelo por parte de medio Congreso de los Diputados a quienes lucharon contra la dictadura franquista para conquistar la democracia. La Cámara Baja ha sido escenario este miércoles del homenaje a los diputados y senadores constituyentes, cuando se cumplen 40 años de las elecciones de 1977 en las que salieron elegidos los primeros miembros de las Cortes Generales tras el franquismo.

Entre críticas y alabanzas, los principales partidos han valorado las palabras del monarca, e incluso de la presidenta de la Cámara.

El PP ve "oportuno" el discurso



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha tildado el discurso de Felipe VI de "antológico" y lo ha considerado "muy oportuno para los desafíos que afronta España". "En especial, el secesionismo, ese incumplimiento de la ley al que se ha referido en varias ocasiones", matizó el portavoz conservador en referencia a Catalunya.

Casado también aprovechó la ocasión para arremeter contra Unidos Podemos. "La crispación de los populistas", no "se puede repetir", agregó en su valoración "extraordinaria" de la intervención del rey. "Fue un ejemplo de concordia. Mi generación, los que no habíamos nacido, tenemos que preservar esos valores e intentar apagar el afán divisorio de algunos partidos que han estado más pendientes de ver lo que no aplaudían, de ver cómo agradecer a los constituyentes todo un legado", zanjó.

Sánchez pide una Comisión de la Verdad



Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado que "poner en pie una Comisión de la Verdad" es la mejor manera "para cerrar heridas y no para reabrirlas", tras el debate puesto en la palestra este miércoles por Unidos Podemos. También ha instado al resto de formaciones a "mirar hacia adelante". A preguntas de los periodistas en el patio del Congreso, tras asistir a los discursos desde la tribuna de invitados, eludió responder sobre la polémica presencia de Martín Villa en este homenaje y puso en valor la Transición, "que trajo la reconciliación entre distintas partes que entendían España de una forma muy confrontada". "Ahora lo importante es mirar hacia adelante, que es lo que yo reivindico en un día como hoy", sentenció.

Pedro Sánchez: "Lo mejor que ha dicho el rey es que no tenemos que caer ni en el conformismo ni en el inmovilismo"

Respecto al discurso del monarca, el líder de los socialistas ha destacado su alusión al "inconformismo". "Lo mejor que ha dicho el rey es que no tenemos que caer ni en el conformismo ni en el inmovilismo", ha valorado. "Por la generación de mis abuelos y por la generación que representa el 15-M, la clase política lo que tiene que hacer es remangarse, no conformarse y reivindicar la ejemplaridad, reformar la Constitución y regenerar nuestro sistema político", sentenció. "No podemos resignarnos, tenemos que trabajar por una democracia mejor", concluyó.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (i) en la tribuna de invitados del hemiciclo. /EFE

Iglesias denuncia la equidistancia del rey

Crítico, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado la "equidistancia" establecida en el discurso que "la Casa del Rey" ha preparado para el monarca. "No es aceptable que al hacer repaso de la historia de España en los últimos siglos se establezca equidistancia entre los demócratas y los que no lo eran; entre los que luchaban por la democracia y los que defendían la dictadura", afirmaba.

Iglesias, que reconoce haber gritado "¡Viva la democracia!" desde su escaño -"Tras cuatro vivas al rey", explica-, afirma que el discurso del monarca "no ha estado a la altura del momento histórico", aunque el de Pastor le ha parecido más "inteligente". Fundamentalmente, apuntaba, no ha estado a la altura "por la ausencia de referencias a las víctimas de la dictadura o a la plurinacionalidad". Los 67 diputados de su grupo han portado claveles rojos, precisamente en honor de estas víctimas, "los verdaderos luchadores por la democracia".

Rivera alaba la "coherencia" de Felipe VI



Casi en la misma línea que el PP, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido agradecer a los diputados y senadores constituyentes su presencia en el hemiciclo: "Hemos estado hablando, nos han contado anécdotas", afirmaba Rivera, insistiendo en que es un "ejercicio sano para la democracia" que "los más jóvenes no nos pensemos que hemos descubierto la democracia".

En relación al discurso del monarca, Rivera ha destacado que ha sido "coherente" con la línea mantenida durante sus tres años de reinado. A su entender, Felipe VI ha defendido "la unión del país sin complejos", con la "legalidad, la Constitución y la democracia como puntos de partida". También ha celebrado las referencias del rey a la "diversidad de España", casando ese "equilibrio de diversidad y unión" para lograr una receta "aplicable" a la situación actual en Catalunya.