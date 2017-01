Iglesias, Errejón, Urbán y Bescansa zanjan su primera reunión sin atisbo de acuerdo

MADRID.- Sin acuerdo, sin grandes conclusiones, pero con la voluntad de seguir celebrando reuniones para buscar el entendimiento, aunque esos encuentros aún no tengan fecha, hora o forma. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Miguel Urbán han comparecido brevemente y por separado ante los medios a pie de calle, tras la reunión celebrada este miércoles en la sede de Podemos, en la madrileña calle Princesa, para intentar llegar a un acuerdo sobre documentos de cara a la asamblea de Vistalegre II.

En total, 13 equipos -contando al del secretario general- han participado en el encuentro, que se ha prolongado durante más de dos horas y media, y cada uno de ellos ha expuesto sus prioridades y críticas. Todos los portavoces han celebrado esta toma de contacto y han defendido que seguirán hablando, pero no han puesto en valor la existencia de líneas concretas sobre las que seguir dialogando.

"Ha habido ideas muy buenas, propuestas muy buenas para reforzar a los círculos y a los inscritos". "Estoy satisfecho de que esta reunión se haya producido", afirmaba Iglesias, asegurando que formarán grupos de trabajo para intentar acercar posturas. En las últimas semanas, el líder de Podemos ha redoblado sus esfuerzos por escenificar su voluntad de diálogo y de "buscar la unidad", y hoy ha aseverado que como secretario general era su "obligación" convocar este encuentro.

Iglesias: "La corriente de Íñígo y Tania [Sánchez], o la corriente de Miguel, tienen perfecto derecho a defender sus documentos y a presentar una lista alternativa, me parece muy legítimo"

En esta línea, y con carácter preventivo, Iglesias ha querido trasladar al resto de corrientes la responsabilidad en el caso de que finalmente no logren cerrar documentos y una candidatura de unidad para Vistalegre II. Preguntado por si es posible descartar que finalmente concurran juntos, Iglesias ha asegurado que seguirá intentándolo, aunque a su entender errejonistas o anticapitalistas pueden no querer lo mismo: "Yo lo voy a trabajar hasta el final porque creo que es lo que nos pide la gente, pero los compañeros, la corriente de Íñígo y Tania [Sánchez], o la corriente de Miguel tienen perfecto derecho a defender sus documentos y a presentar una lista alternativa, me parece muy legítimo. Yo creo que la gente nos quiere unidos, pero cada corriente tiene derecho a hacer lo que quiera", apostillaba.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesisas, durante las declaraciones que ha realizado gtras la reunión con Íñigo Errejón, Miguel Urbán y Carolian Bescansa para buscar un acuerdo de cara a Vistalegre II. EFE/Emilio Naranjo

Por otra parte, y en respuesta a las declaraciones de Errejón sólo unos minutos antes, cuando aseguró que "una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta", el líder de la formación respondía que unidad no se logra "ni con documentos ni haciendo declaraciones agresivas en los medios", sino "con el debate". "Diga lo que diga Errejón no voy a decir nada contra él", apostillaba.



Errejón no habla de reunión, sino de "ronda de expresión"

El número dos de la formación y líder de Recuperar la ilusión, Íñigo Errejón, se refería a este encuentro como una "ronda de expresión de los diferentes documentos". Acompañado por el secretario de Internacional, Pablo Bustinduy, y por la responsable de Igualdad, Clara Serra, Errejón ha incidido en que la unidad "no se va a decretar", y ha sostenido que si finalmente no hay acuerdo no pueden "hurtarle" el debate a sus bases, y por tanto confrontarán propuestas en la Asamblea.

Defiende que son conscientes de la "responsabilidad histórica" que tienen ante sí, pero reconoce que no tiene previsto reunirse de forma bilateral con Iglesias para seguir profundizando en esta línea. Recuerda que hablan "todos los días", y que su equipo acudirá "a todas las reuniones" que se convoquen hasta el 1 de enero, fecha límite para fusionar textos.

Bescansa: "Ha habido un acuerdo sobre el diagnóstico"

La secretaria de Análisis Político e impulsora de Pensando Vistalegre, Carolina Bescansa, destacaba que en su equipo ven "muy positivamente" que comience el "proceso real de construcción de un acuerdo". Bescansa asegura que en esta reunión ha habido "un acuerdo sobre el diagnóstico" de la situación, así como sobre la importancia de llegar al congreso de la formación con las reglas de juego definidas.

La responsable de Análisis y Programa de Podemos, Carolina Bescansa, a la salida de la reunión con el líder del partido, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Miguel Urbán para buscar un acuerdo de cara a la Asamblea Ciudadana que se celebrará el segundo fin de semana de febrero. EFE/Emilio Naranjo

También ha recordado el encuentro convocado por su iniciativa -que no es una corriente sino una plataforma para llamar al diálogo- el próximo 28 de febrero en Madrid, a la que asistirá el equipo de Errejón, y ha incidido en que una de las tareas clave en la Asamblea Ciudadana es "impugnar el eje Iglesias-Errejón". "Esperamos que el secretario general nos siga convocando", apostillaba.

Urbán: "La única propuesta encima de la mesa ha sido la nuestra"

Por su parte, el eurodiputado y rostro más visible de la iniciativa de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha defendido que la reunión ha sido "necesaria para que todos expresasen sus propuestas", y ha abogado por dejar de hablar del debate interno para abordar en su lugar "cómo mejorar la vida de la gente". Urbán ha sacado pecho porque su grupo haya sido el único que ha planteado 10 propuestas concretas para encauzar el debate -"La única propuesta encima de la mesa ha sido la nuestra"-, y pretende que estas sean asumidas por el resto de equipos. Además, el europarlamentario ha recordado que aún cuentan con 8 días para lograr un acuerdo, y ha insistido en que ninguna corriente plantea que Iglesias sea relevado al frente de la secretaría general. "La secretaría general no está ahora mismo en disputa, no creo que tenga que haber ningún relevo", zanjaba.