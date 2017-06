Iglesias, a Felipe VI: "A lo mejor te tienes que plantear qué representas"

"¿Para qué sirve el rey?". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha puesto en cuestión este viernes el papel del monarca, Felipe VI, por la cercanía que aprecia entre sus planteamientos y los del PP, en lo que respecta a Catalunya y a su incapacidad para entender el carácter plurinacional de España. "A lo mejor te tienes que plantear qué representas tú: un símbolo para construir un proyecto común, o un límite para la construcción de un proyecto común".

Tras el discurso del monarca el miércoles, en el acto de homenaje por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, en el Congreso, Iglesias ha criticado en varias ocasiones la intervención de Felipe VI, comparándola con la de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, más "inteligente" y de mayor "fineza".

No obstante, en una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en El Escorial, Iglesias ha sido más contundente y duro con el monarca, al que acusa de haber hecho "el discurso de la derecha española". "El PP le aplaudía a rabiar", recordaba el secretario general de Podemos, incidiendo en que varios diputados del PSOE, las formaciones nacionalistas y su grupo, Unidos Podemos, se mostraron mucho más fríos ante las palabras de Felipe de Borbón.

Iglesias ha reprochado al monarca que construyera un "relato históricamente falso", asumiendo "los planteamientos de la derecha", y ha puesto énfasis en que "hayan tenido que pasar 40 años" para que el jefe del Estado "llame a la dictadura dictadura". También ha echado en falta alusiones a la corrupción, a las tensiones territoriales, más allá de su mera mención a la "diversidad". ¿Cuál es la función del jefe del Estado si es incapaz de decir nada sobre los graves desafíos que hay en nuestra patria?". "Podría haber dicho cosas, pero no las dijo". "Y, entonces, ¿el rey para qué?", cuestionaba.

A su entender, los retos que afronta España requieren de "soluciones de tipo republicano", entendidas no como algo asociado únicamente a postulados de izquierdas, sino a planteamientos "de sentido común", de corte "transversal". "No es una reivindicación de la República. Nos parece que un estado democrático, si hay que tener un jefe del Estado, se le elija en unas elecciones competitivas, y esto va más allá de identidades". "Me niego a aceptar que los valores republicanos sean de determinadas identidades políticas, son de sentido común".

"Todo el mundo dice que Juan Carlos era un franquista"



En lo que respecta a la exclusión del rey emérito, Juan Carlos I, del acto de celebración del aniversario de las elecciones constituyentes de 1977, Iglesias afirmaba que es "difícil de entender", y la atribuía a la Casa Real. "Nadie se puede imaginar a la Mesa del Congreso o a Ana Pastor tomando una decisión así", afirmaba, incidiendo en que el actual rey quería marcar un antes y un después en este discurso.

Sobre Juan Carlos de Borbón y el actual monarca, el líder de Podemos ha aclarado que le "gusta" más Felipe VI, "un señor amable y formado que nada tiene que ver con las cosas que había leído del padre". "Todo el mundo dice que Juan Carlos era un franquista", apostillaba Iglesias, insistiendo en que el rey emérito no le gusta "mucho", y reconociendo que "es una figura histórica incuestionable".

Por otra parte, sobre la presidenta del Congreso de los Diputados, exministra de Fomento y amiga personal del presidente, Mariano Rajoy, Iglesias ha destacado que es "una de las mejores cabezas del PP". "Ojo a Ana Pastor" de cara al "futuro de ese partido", apuntaba.

Al realizar un repaso a la intervención de Pastor, Iglesias destacaba que tuvo un nivel de "fineza" muy "por encima del discurso del rey", con menciones a Rafael Alberti, Dolores Ibárruri (la Pasionaria), o Santiago Carrillo -"A Carrillo se lo han perdonado todo"-.

Encuadraba a la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, en uno de los sectores de la "derecha lúcida" que entienden la importancia de abordar con otro enfoque desafíos como el encaje territorial catalán. "Tenemos que darle una salida a esto, que vamos a defender siempre como un proyecto colectivo", zanjaba.