Barcelona clama a favor de la independencia. Lo ha hecho de forma contundente y clara. La manifestación independentista convocada con motivo de la Diada del 11 de septiembre ha completado su recorrido esta tarde, entre gritos a favor del referéndum convocado para el 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional: "Votaremos, quieran o no quieran".

Este año, la movilización consistía en llenar de arriba abajo el Passeig de Gràcia y la calle Aragó, formando una gran cruz con estas dos grandes arterias perpendiculares, para simbolizar un signo positivo en favor de "la democracia y la libertad".

La ANC, entidad organizadora de las manifestaciones de la Diada desde 2012, ha asegurado que los inscritos en la movilización de este año -anunciada como "la Diada del sí" a la independencia, a tres semanas del 1 de octubre-, se aproximan al medio millón de personas.

Sobre las cinco de la tarde, la movilización se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas de este verano en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

El Orfeó Català ha interpretado el himno catalán, Els Segadors, y a continuación el grupo musical Els Amics de les Arts han proseguido con Louisiana o els camps de cotó.

A las simbólicas 17.14 horas, las pancartas gigantes desplegadas en cada uno de los cuatro extremos de la manifestación -con los lemas Paz y libertad, Referéndum es democracia, Sí- han empezado a avanzar hacia el punto de confluencia: el cruce entre Passeig de Gràcia y la calle Aragó.

Mientras avanzaban las lonas, de 16 metros de ancho por 16 de largo y que se abrían paso entre centenares de esteladas, gritos de "Independencia" y "Votaremos" y algún castillo humano, los manifestantes debían enfundarse la camiseta oficial verde fluorescente distribuida por la ANC, en homenaje a los voluntarios que en los últimos años han colaborado en la celebración de las movilizaciones del 11 de septiembre.

En la plaza Catalunya, en uno de los extremos de la movilización, se encuentra la fila cero de autoridades, donde se ubican, entre otros, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y demás caras visibles del soberanismo.

Justamente, en la plaza Catalunya, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y otros máximos representantes de entidades soberanistas pronunciarán a continuación sus discursos para poner punto y final a la movilización.



El secretario general de Podemos Pablo Iglesias, junto a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el portavoz de En Comú Podem Xavier Domènech y la coordinadora de comunicación de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany durante el acto de Catalunya en Comú con motivo de la Diada del 11 de septiembre. EFE/Alejandro García

Reacciones políticas en el día de la Diada

-Iglesias: "Ha llegado el momento de una gran alianza"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este lunes a ERC y a los socialistas a desplazar a los conservadores en el Gobierno para construir un nuevo gobierno progresista en España que logre además un ejecutivo progresista para la Generalitat: "Ha llegado el momento de una gran alianza". Concluyó su intervención gritando en catalán: ¡Viva Cataluña libre y soberana!

El líder de Podemos, que ha participado este lunes en un acto en el parque Can Zam de Santa Coloma de Gramenet con motivo de la Diada, ha criticado que se les acuse de ambiguos sobre el 1-O. "Hay quien dice que el PDeCAT siempre preferirá pactar con el PP antes que permitir un gobierno con nosotros", ha señalado. Ha emplazado a los votantes del partido presidido por Artur Mas a reflexionar si les horroriza lo que hace el PP con la soberanía catalana.

Asimismo, en un acto al que han asistido más de un millar de personas y en que también han participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, y la portavoz del partido, Elisenda Alamany, Iglesias ha insistido en que lo que hay que hacer es, "sin ambigüedades, un amplio compromiso histórico, una amplia alianza entre partidos" que piensan muy diferente.





- La CUP despliega una pancarta en el Ayuntamiento: “Colau, votarem amb tu o sense tu” (Colau, votaremos contigo o sin ti). La CUP-Capigirem Barcelona ha desplegado este lunes una pancarta en lo alto del edificio nuevo del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de Sant Miquel y anexo a la plaza de Sant Jaume, en la que se puede leer: "Colau, votaremos contigo o sin ti. Sí". La formación independentista, a través de su cuenta de Twitter, ha mostrado un vídeo y una fotografía sobre esta acción en el ayuntamiento barcelonés.



Despleguem pancarta a l'Ajuntament: Clau votarem amb tu o sense tu.#11sPrenPartit pic.twitter.com/u8GV6GoMvy — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 11 de septiembre de 2017

- En plena Diada, se difunde que la agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que el proceso de independencia en Catalunya tendría consecuencias negativas para la economía española y sus calificaciones y apunta que la solución puede pasar por satisfacer algunas demandas, especialmente en temas fiscales y de financiación.

En un informe, Moody's aborda la situación del proceso y recuerda el tamaño de Catalunya, que supone el 19 % del PIB y cuenta con el 16 % de la población con una riqueza per capita por encima de la media. "La independencia debilitaría la fortaleza de la economía española", apunta la agencia, que revisará el próximo 20 de octubre el rating de España.

La Diada ha arrancado este lunes con la ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova..

- "El Barça jugará ahí donde jueguen Espanyol y Girona. ¡Pregunten al Espanyol dónde jugará!". Así se ha pronunciado el vicepresidente del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, quien ha evitado posicionarse claramente sobre una hipotética independencia y ha expreado que no entiende por qué sólo les preguntan a ellos y no al resto de equipos catalanes. "En cualquier caso -ha explicado-, no soy vidente político y el Barça no es un actor de la situación política en Cataluña.

Representantes del equipo azulgrana han acudido a la tradicional ofrenda floral, encabezados por el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y el jugador Sergi Roberto.



- La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín (PSC), ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "deje tranquilos a los alcaldes" durante una conversación distendida en presencia de Colau, después de que su consistorio haya rechazado ceder espacios municipales en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. En un acto organizado esta semana por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Puigdemont invitó a dirigirse a los alcaldes para decirles: "Mírame a los ojos y dime, '¿me dejarás votar o impedirás que vote?'"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, conversa con la presidenta del Parlament Carme Forcadell tras la ofrenda floral. EFE/Marta Pérez

- Gritos de "botiflers" y "votarem" contra el PSC. Los líderes del PSC, con Miquel Iceta a la cabeza, han acudido para presentar su ofrenda floral y han sido recibidos en el monumento con gritos de "votarem" y "botiflers" [sinónimo de traición a la Catalunya de los Austrias que defendía Casanova frente a los Borbones].

Miquel Iceta ha destacado que la Diada es un motivo de unidad en Catalunya: la 'senyera' es de todos, la Diada es de todos, y el país es de todos. "Por tanto, es un día también para criticar a aquellos que quieren dividir a nuestro país entre buenos y malos, entre botifles y buenos patriotas, entre súbditos y ciudadanos, entre los que están a favor de una posición o de otra. Catalunya avanza cuando esta unida y retrocede o se estanca cuando está dividida".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta (centro), junto al expresidente de la Generalitat José Montilla (derecha), en la ofrenda floral con motivo de la Diada. EFE/Toni Albir

Sobre los gritos de "botifler" que ha recibido, Iceta ha explicado a los medios: "Yo soy una persona muy amante de la libertad de expresión siempre que se respete las opiniones de todo el mundo".

- Diada desde el civismo, pide el Govern. El Ejecutivo catalán llama a celebrar la Diada desde el civismo y su conseller, Jordi Turull, ha destacado que “ahora el 1 de octubre está en manos de la gente”, en referencia al referéndum que ha sido suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional y que quieren llevarlo adelante.

- Ausencia del PP catalán y de Ciudadanos. En el homenaje no han participado líderes del PP catalán ni de Ciudadanos. La líder de este último partido, Inés Arrimadas, ha explicado que el lema escogido -'La Diada del sí'-, "expulsa" a los partidos y ciudadanos que no está a favor de la independencia. "Se nos intenta expulsar, marginar, silenciar", ha criticado, para a continuación lamentar el uso que la Generalitat hace de la jornada porque en otras comunidades los días festivos "son de todo el mundo". Ha señalado a Puigdemont como único "responsable" de las "consecuencias que se deriven" del "choque entre catalanes" a que está conduciendo el Govern con el referéndum del 1-O.

- "El alcalde que se niegue será considerado como aquel que no está al lado de la democracia", dice el presidente de la Associació de Municipis de Catalunya (ACM), Miquel Buch. En concreto ha asegurado: "Más de 800 ayuntamientos han dado la cara y han dicho que sus ciudadanos podrán votar. Quiero enviar un mensaje a los alcaldes que no han dado el paso, en política se pueden cometer errores, pero no poner las urnas, no ceder espacios no será un simple error, será una fatalidad, y será considerado como aquel alcalde que tenía que estar al lado de la democracia. La fórmula está escrita, no se tienen que buscar más fórmulas (...) En el caso de que haya algún alcalde que no se atreva, que ceda la alcaldía, que haga un decreto de cesión de alcaldía accidental a otro regidor que sí tenga ganar de hacer, que hay muchos electos que no tenemos miedo".

Los dirigentes de ERC, Marta Rovira (cuarta por la izquierda) y Gabriel Rufián (tercero por la derecha) junto al conseller de Justica, Carles Mundó (tercero por la izquierda) en la ofrenda floral de ERC. EFE/Toni Albir

- La capacidad de la calle para cambiar cosas, ha asegurado Albano Dante Fachin, secretario general de Podem: "Queremos aprovechar esta Diada para reivindicar la capacidad de la calle para cambiar las cosas, incluso cuando los límites del parlamentarismo no dejan que la gente se exprese. Esta Diada lo que se debe hacer es tener muy claro que es la gente la que cambia las cosas y por eso este 11-S es el preludio de un 1-O que debe ser masivo". El referéndum suspendido por el Supremo es, a juicio de Dante, una "imposición que viene desde Madrid", por lo que el 1 de octubre "tenemos que tener absolutamente claro de qué lado tenemos que estar".

El líder de Podem en Cataluña, Albano Dante Fachin (segundo por la izquierda), en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova. EFE/Marta Pérez

- Es el "sprint final", destaca Artur Mas, el líder de PDeCAT y expresidente de la Generalitat Artur Mas. El 1 de octubre que será un "éxito", ha destacado al tiempo que ha hecho un llamamiento a hacer un "esfuerzo final" y a "acumular fuerzas" frente a la "intolerancia" del Gobierno.



El expresident de la Generalitat Artur Mas (tercero por la derecha), saluda al dirigente Andoni Ortuzar (derecha), del PNV, en la ofrenda floral del PDECATal durante la Diada. EFE/Toni Albir

El Tribunal Constitucional comunicó la semana pasada a los alcaldes y a la policía autonómica, además del Govern y los ayuntamientos, la suspensión cautelar del referéndum del 1-O convocado en contra de sus resoluciones, al tiempo que advertía de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

De celebrarse, las personas, instituciones y empresas que participen incurrirían en consecuencias legales, como son los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación –este último con penas de cárcel- que son los que la Fiscalía se ha querellado contra el Govern y la Mesa del Parlament que aprobaron y convocaron el referéndum independentista.