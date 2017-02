Iglesias: "Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arrancado este sábado la campaña interna de las primarias para renovar la dirección del partido morado con un acto en el que ha presentado a los miembros de su candidatura 'Podemos para Todas' y en el que ha lanzado un claro aviso al secretario político y su rival en este proceso, Íñigo Errejón: "La transversalidad no significa parecerse a los partidos de siempre. Significa parecerse a España".

"Por eso estoy orgulloso de este equipo con hombres y mujeres que se parecen a nuestro país", ha asegurado el líder del partido morado, antes de presentar uno a uno a los integrantes de su lista y pedir a los inscritos que apoyen su candidatura y sus propuestas en las votaciones que arrancan este sábado, y que se cerrarán el próximo fin de semana, en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre.

Iglesias ha aprovechado su primer mitin ante la militancia para "reflexionar" sobre un concepto que es seña de identidad de las tesis de Errejón: la transversalidad. "Necesitamos un Podemos transversal que se parezca a las gentes de nuestro país, a los pueblos de nuestro país y no a los partido y políticos viejos de nuestro país", ha reafirmado.

De este modo, el líder de Podemos, que ha planteado Vistalegre II como un plebiscito entre "dos liderazgos y dos proyectos", el suyo y el de Errejón, ha retomado su advertencia sobre el riesgo de que Podemos acabe pareciéndose a los partidos "viejos", entre los que incluye al PSOE; un riesgo que en numerosas ocasiones ha vinculado con las propuestas de Errejón.

"Necesitamos un Podemos con gente valiente que señale la verdad", ha proseguido, defendiendo también su estilo desafiante y duro que ha sido tan criticado desde fuera de Podemos pero también desde dentro, desde los sectores próximos al secretario político.



Bescansa aboga "impugnar el eje Iglesias-Errejón"

La cofundadora de Podemos Carolina Bescansa ha asegurado que le gustaría que de la asamblea de Vistalegre II salga "un Podemos que sea mucho más coral" y ha abogado por "impugnar el eje Pablo Iglesias-Íñigo Errejón", porque "no refleja lo que es la organización ni lo que queremos ser". Además, ha añadido que en Podemos no existen proyectos "radicalmente diferentes".



Ha hecho un llamamiento a la participación en la asamblea "para que los resultados sean lo más avalados posibles" y ha animado a "buscar las caras no tan famosas" y a apoyar a los mejores, "eligiendo entre todos los espacios". Preguntada si va a dejar la formación, ha respondido: "claro que no. Las mujeres de Podemos no nos rendimos nunca".