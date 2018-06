La corrupción vuelve a estar en el foco mediático: el Tribunal Supremos ha condenado por el caso Nóos al cuñado de Felipe VI Iñaki Urdangarin y este martes se ha conocido que Màxim Huerta, el ministro de cultura de Sánchez, defraudó a Hacienda 218.332. Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, se ha mostrado igual de terminante con los dos casos.

Respecto a MàximHuerta, Iglesias ha querido dejar claro que no van a "alentar comportamientos que recuerden al PP". En este sentido, considera dos opciones si se demuestra que el ministro de Cultura defraudó a Hacienda: que Huerta dimita o que Sanchez le destituya. "Apoyo al Gobierno en las cosas justas que hagan, pero España no se puede permitir que el Gobierno de Sánchez tenga ministros reprobados como los tenía Rajoy".

Aún así, insiste en que habla con "prudencia", a la espera de conocer los documentos oficiales. Pero asegura que, si este fraude queda acreditado, Huerta debería dimitir inmediatamente. Y, en el caso de que no dimita (como ya ha avisado el ministro) y de que el Gobierno no le cese, deja abierta la posibilidad de una reprobación en el Congreso, lo que considera que es "razonable".

Sin embargo, se muestra confiado con el Gobierno y espera que no mantendrán a Huerta si el fraude se confirma: "Estoy seguro de que Sánchez es consciente de que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción y que más tarde o más temprano cesará como ministro a Huerta".

"El aforamiento del rey no tiene sentido"

"En un país democrático sobran los privilegios y, a mi juicio, sobran las monarquías", asegura Iglesias. Para el número uno de Podemos esta sentencia "deja claro los vínculos de la monarquía y la corrupción" y asegura que Urdangarín "no hubiera podido cometer estos delitos si no hubiera sido el yerno del rey".

En este sentido, Iglesias incide en que "nadie por tener sangre azul" debería tener privilegios y que hacen falta "valores republicanos" que den "dignidad" al sistema de justicia. "Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la Ley", afirma, y pide el fin de la "impunidad" y de los privilegios.

Respecto a los cambios que serían necesario, destaca que el aforamiento del rey "no tiene sentido": "Los propios fiscales han señalado que Juan Carlos I tendría que haber declarado, al menos como testigo, en este procedimiento" y que "el juez Castro ha señalado que ha habido trato de favor por parte de la Infanta". "La condición de monarca no le debe permitir que goce de privilegios que no tienen el resto de ciudadanos", critica.

Además, recuerda que hay raperos que han entrado en la cárcel por "hacer canciones sobre la monarquía", mientras que parece que va a costar "Dios y ayuda" que el yerno del rey vaya a prisión "por delitos muchos más graves".