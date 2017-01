Iglesias plantea Podemos como un "movimiento popular" y pide a sus parlamentarios ser activistas

MADRID.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha diseñado una estrategia política para la formación que tiene como objetivo principal diseñar una organización que no sea un partido sino una herramienta al servicio del movimiento popular, y que las instituciones sirvan para dar respuesta a las demandas de la sociedad civil. De hecho, señala que la función de los parlamentarios no debe ser "parlamentarizar" sino ser "activistas institucionales".



"La construcción de un movimiento popular no es un fetiche, sino la única forma de avanzar. Solamente con diputados, portavoces y un buen discurso que conecte con las necesidades de la mayoría no basta. Para ganar necesitamos gente organizada, activa y con capacidad para movilizarse y llevar los debates del cambio constituyente a la sociedad", reclama Iglesias en el documento Plan 2020: ganar a al Partido Popular y gobernar España, que quiere llevar a la próxima Asamblea Ciudadana Estatal, conocida como Vistalegre II.

Iglesias dedica un capítulo a la labor de Podemos en las instituciones y defiende realizar en el Parlamento una labor de "oposición" que tenga como objetivo poner le relieve las "contradicciones del discurso del Gobierno y sus aliados". Eso sí, aprovecha para avisar del riesgo de caer "en el tacticismo parlamentario" y el "oportunismo partidista" y aboga por mantener "la coherencia programática, demostrando que Podemos es el instrumento parlamentario del bloque social y popular de cambio e ir anticipando la que será nuestra futura acción de gobierno en la próxima legislatura".

"Las élites siempre quieren parlamentarizar los conflictos como una manera de desactivarlos, mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios"

"Las élites siempre quieren parlamentarizar los conflictos como una manera de desactivarlos, mientras que si el pueblo está, habla, debate y participa, se consiguen los cambios. Sociedad civil y Parlamento son dos caras de la misma moneda", señala, para añadir que "no existe una contradicción fundamental entre movimiento e institución sino una tensión elemental".



El documento político de Pablo Iglesias fija la prioridad de prepararse para ganar las elecciones de 2020 trabajando "a la ofensiva", y señala una meta: llegar a La Moncloa y prepararse para gobernar y en el camino, revalidar las victorias en los ayuntamientos del cambio y ampliarlas a más municipios y comunidades autónomas que celebran elecciones en 2019, y que considera servirán como "brújula" a la organización.



Mientras llega ese momento, Iglesias es partidario de que Podemos vaya adquiriendo rodaje para "la toma" del Gobierno, y calcula que tendrán cuatro años para hacerlo, una legislatura larga porque el Gobierno de Mariano Rajoy no es "tan débil", gracias a la "entrega" del PSOE al PP.

Propone crear en Podemos un grupo de "perfiles políticos y técnicos", un "gobierno en la sombra", que diseñe las políticas de un futuro Ejecutivo

Con esa perspectiva, y la inspiración del modelo inglés, Iglesias propone crear en Podemos un grupo de "perfiles políticos y técnicos", un "gobierno en la sombra", que vaya diseñando las políticas de un hipotético futuro ejecutivo sin limitar el trabajo institucional al mero acompañamiento parlamentario.



Y piensa en los comicios generales de 2020 como un momento constituyente, en el que el objetivo político es "tejer una red de contrapoderes" que "anude" las luchas sociales con la aspiración de liderar pero con generosidad y aceptando que "para ganar" tienen que "seguir sumando".

​