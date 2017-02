Iglesias siente "lástima" porque se hable de Luis Alegre por "insultar a compañeros"

A cinco días de que arranque Vistalegre II sigue subiendo la temperatura en Podemos. El secretario general de la formación, Pablo Iglesias, rechazaba pronunciarse este lunes sobre el artículo de opinión publicado este domingo en Eldiario.es por el cofundador del partido y miembro de su núcleo duro en el primer Vistalegre, Luis Alegre, en el que el todavía integrante de la dirección estatal se refería a Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo-algunos de los dirigentes más cercanos al líder del partido- como un "grupo de conspiradores", dispuestos "a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos".



En una entrevista con RNE, Iglesias sólo ha querido contestar que siente "lástima" porque "se hable de Luis Alegre, no por ser uno de los filósofos más brillantes de España, si no por insultar a compañeros". Sólo unos minutos antes, su jefa de Gabinete pronunciaba prácticamente las mismas palabras al respecto en otra entrevista, en Onda Cero. "Ayer sentí muchísima pena cuando lo leí", afirmaba Montero, que se refería a las palabras de Alegre como "un montón de barbaridades".



(Habrá ampliación)