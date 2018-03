El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de decisión, se reúne este sábado para trazar la ruta a seguir en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019. Pablo Iglesias, antes de que comience el debate entre la Ejecutiva del partido y los líderes de cada territorio, ha adelantado dos líneas básicas a seguir: apostar por la confluencia con las políticas electorales hermanas como IU, Equo y Catalunya en Comùn y que el nombre de Podemos sea "visible" en todos los procesos electorales a los que se presenten.

"Tenemos que seguir siendo alternativa de gobierno en los principales ayuntamientos de nuestro país, tenemos que avanzar en los autonómicas y fortalecernos como oposición del PP", ha afirmado el líder de la formación morada. Asegurando que Podemos es "el principal significante de cambio". Por ello, ha señalado la importancia que tiene para la formación estar en todos los procesos electorales con su nombre, aunque existan excepciones en Ayuntamientos como "en los que se han generado gobiernos del cambio". Esto, sin prejuicio de que se presenten con otras fuerzas políticas ya que su voluntad será siempre "sumar fuerzas desde la diversidad", reconociendo que hay "territorios en los que será más difícil".

Las elecciones europeas, autonómicas y municipales y cómo presentarse a ellas es el tema central que se abordará durante el CCE. Siguiendo las líneas ya planteadas, le queda a cada territorio analizar las posibilidades ante las confluencias. Sin embargo, la línea general del partido será confluir con todas las fuerzas de izquierdas que sea posible para mostrar "la unidad desde la diversidad".

Con este debate se inicia el proceso interno hacia las elecciones. La próxima cita de la formación será Marchando 2020, el "gran evento de cuadros de dirigentes" que el líder del partido, Pablo Iglesias, encargó al responsable de Organización, Pablo Echenique.

Después de esto, quedaría que los partidos con los que se plantean las confluencias decidieran sobre éstas. Entre ellos, el partido principal será el de Izquierda Unida. El partido liderado por Alberto Garzón ya lanzó en enero un llamamiento a sus socios de Podemos para cerrar en este primer trimestre de 2018 el acuerdo-marco para confluir juntos en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, un gesto que en su opinión permitiría hacer frente al "desgaste" del espacio político que conforman y así prepararse cuanto antes para la nueva cita con las urnas.



"Una primavera de revoluciones"

El segundo tema que Iglesias ha indicado que se tratará en el CCE será la "primavera de revoluciones", con el movimiento feminista, el movimiento por las pensiones o las marchas de abril sobre la renta básica.

De hecho, el discurso de Iglesias no ha empezado con las elecciones, sino con el movimiento feminista: "Mis primeras palabras tienen que ser para las mujeres que han protagonizado este 8M. Es muy importante que digamos que lo que se expresó el jueves con la huelga de las trabajadoras y las movilizaciones es que estamos viviendo un momento que cambia la estructura social y económica de la sociedad. Esto es lo que no supieron entender muchos actores que se vieron llevados por un movimiento hegemónico. Las mujeres, haciendo de la reivindicaciones por la igualdad y la justicia social, han señalado el camino del cambio político de España”.



"Nuestra unidad es con la ciudadanía" y "el PSOE no está aquí"

Además, ha señalado que se ha llegado al fin de un mito: "el mito de la superación de la crisis". "Pensiones, feminismo, libertad de expresión, educación, se están abriendo hueco", explica. Y, ante estas reclamaciones, el Gobierno no está dando respuestas para "la seguridad de los ciudadanos".

También ha hecho referencia a los últimos resultados electorales y al "avance de la derecha" que tiene "implicaciones muy importantes". Ha hablado del PSOE del que solo les queda "decepción" y "tristeza". "La victoria de Pedro Sánchez en las primarias abrieron perspectivas muy interesantes que podían conseguir un gobierno alternativo, pero su comportamiento parlamentario está diseñado para no generar la mínima dificultad al PP. Ojalá eso cambiara. Pero a día de hoy, no es así y nuestra unidad es con la ciudadanía. Y el PSOE aquí no está", alega Iglesias.