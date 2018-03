"Puede ser que esa sea la definición de feminismo, no lo sabía". Así se quiso excusar el portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo en una entrevista para El Periódico de Extremadura al ser preguntado sobre feminismo. El portavoz llegó a replicar a la periodista preguntando: "¿El machismo no busca la igualdad y el feminismo sí?".

La periodista había indicado al político la definición de la RAE sobre el término "feminismo" puesto que el representante de Ciudadanos había declarado no ser "ni machista ni feminista".

El origen de este intercambio de preguntas viene de una cuestión anterior formulada por la periodista en la que interrogaba al político extremeño si se consideraba feminista:"Ni machista ni feminista. Yo creo en la igualdad", respondía Polo.

Ante esta contestación, la periodista comentó al político que la RAE define feminismo como el "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. Entonces, Cayetano Polo expresó lo siguiente: ”Puede ser que esa sea la definición de la RAE, no lo sabía ¿El machismo no busca la igualdad y el feminismo sí? A lo mejor es que semánticamente no han encontrado la mejor manera de definir las cosas. Yo ni soy machista ni feminista, creo en la igualdad. Me cuesta mucho pensar que eso sigue siendo un problema, aunque efectivamente hay datos que reflejan determinadas cuestiones".

Concluido este intercambio, la periodista entiende que el político no secunda la manifestación del 8 de marzo y este se lo confirma: "Se ha politizado".

Este extracto forma parte de una entrevista más extensa en la que el portavoz de Ciudadanos habla, entre otros temas, de educación o de la ideología de su partido, ante lo que ha expresado que "Ciudadanos dio un giro en sus valores y ahora nos presentamos como un partido liberal progresista. Es una manera de centrarlo aún más. Ser liberales nos permite desarrollar políticas relacionadas con la economía más acordes a nuestro pensamiento. Y el término progresista nos sigue enlazando con la socialdemocracia".