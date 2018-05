Cuando la ministra de Defensa Carme Chacón rompió el protocolo y acudió en pantalones a la recepción de la Pascua Militar de 2009, su imagen se convirtió en un auténtico icono de igualdad y contra el machismo en una de las instituciones más conservadoras de este país. No obstante, sigue rigiendo el protocolo para determinados actos y, ahora, Podemos denuncia que se “exija” a las mujeres "vestido corto" en la tribuna del próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

Las normas protocolarias, basadas normalmente en la costumbre, siguen rigiendo para los representantes públicos y miembros de la sociedad civil que acuden a actos institucionales de los ejércitos, y especialmente cuando está presente la familia real.

Nos llega esta invitación al desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Logroño. Nos sorprende mucho que el Ministerio de Defensa exija a las mujeres acudir con “vestido corto”, creemos que hay que cambiar los protocolos anacrónicos y reflejar la igualdad entre mujeres y hombres. pic.twitter.com/AUkdx98FqI — Podemos La Rioja (@Podemos_LaRioja) 3 de mayo de 2018

En la nota de protocolo enviada por el Ministerio de Defensa a los invitados a la tribuna del desfile militar de Logroño del próximo 26 de mayo, se sugiere una uniformidad para los civiles: los “caballeros”, de traje oscuro. Las “señoras”, “vestido corto”.

Los militares deberán ir de “uniforme de gala, modalidad B”. Este protocolo de uniformes de los miembros de las fuerzas armadas sí que está regulado por una normativa específica, concretamente la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.

En la propia nota de protocolo enviada por Defensa a los invitados existe una restricción de acceso específica a la tribuna: “NO ESTÁ PERMITIDO [sic] la entrada a menores de 16 años”. Se entiende que no hay excepciones. Ni siquiera en el caso de un bebé lactante, por ejemplo.

Desde Podemos La Rioja, su secretario de política, Miguel Reinares, ha declarado a Público que no están de acuerdo con esta nota protocolaria de Defensa, y aunque aún no lo han analizado, “lo más probable es que no acuda nadie de la formación al acto”.

“Creemos que el desfile de la fuerzas armadas es un alarde que no responde a las necesidades sociales de La Rioja, y entendemos que hay otras prioridades, que es necesario otro tipo de acciones y políticas”, comentó Reinares, que añadió que desde su partido tienen el máximo respeto a los componentes, trabajadores y trabajadoras de las fuerzas armadas”.

Mientras, en la memoria queda aquella imagen de la ministra Carme Chacón en pantalones (“me aseguré de que el traje fuera protocolariamente adecuado”, llegó a declarar), el día que la igualdad fue más importante que el estricto protocolo que se aplica para los civiles en los actos tradicionales de los ejércitos españoles, y a pesar de la lluvia de críticas que cayó sobre la política. Esa forma de vestir, en pantalones, la volvería a repetir en las siguientes pascuas militares de 2010 y 2011.