"Indecente", "ridículo" y  "casi asqueroso", la reacción de víctimas de Billy el Niño al cinismo de Zoido

Que Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, fue un torturador compulsivo de la Brigada Político Social franquista no es ningún secreto. Que los tribunales españoles han rechazado juzgar o extraditar a Billy el Niño a Argentina para juzgarlo allí, tampoco lo es. Y que el Congreso, liderado tanto por el PP como por el PSOE, no ha hecho nada en 40 años de democracia para evitar la impunidad del torturador franquista es un hecho objetivo.

Sin embargo, este miércoles, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha conseguido, a pesar de todo lo anterior, volver a desesperar as las víctimas de la dictadura con su falacia sobre el mantenimiento de la condecoración al torturador González Pacheco. El ministro ha señalado que no retiran la condecoración que le fue concedido en junio de 1977 y que le ha permitido desde entonces cobrar un 15% más de pensión porque sus torturas no están reconocidas en ninguna sentencia judicial.

El argumento de Zoido ha caído en la tribuna de los invitados del Congreso, donde estaban víctimas de Billy el Niño, como un insulto casi personal a las víctimas

"Si todo lo que usted acaba de relatar [sobre las torturas de Billy el Niño] estuviese reconocido en una sentencia, que sepa usted que no hay ningún diputado de esta cámara que pensara que no solo no es merecedor de la condecoración sino que hubiera caído sobre él todo el peso de la ley", ha espetado el ministro a Pablo Iglesias.

El argumento de Zoido ha caído en la tribuna de los invitados del Congreso, donde estaban víctimas de Billy el Niño, como un insulto casi personal a las víctimas, que llevan 10 años intentando sentar en el banquillo de los acusados al torturador ante las trabas de este Gobierno y la nula ayuda de la judicatura y del PSOE. Chato Galante, expreso político de la dictadura y víctima de torturas, encuentra unos cuantos calificativos para las palabras y la actitud de Zoido: "Es absolutamente indecente, tremendo, ridículo, casi asqueroso. No ha sido juzgado porque los poderes de este Estado, PP, PSOE y la judicatura no han querido", dice Galante, que recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho todo lo que está en su mano para evitar que Billy el Niño y otros "criminales franquistas" sean juzgados.

Ejemplos no faltan en el discurso de Galante, que recuerda, entre otras cosas, que la Fiscalía General del Estado ha torpedeado siempre que ha podido la conocida como 'querella' argentina', la causa judicial abierta en el país sudamericano que investiga los crímenes de la dictadura por genocidio. "El Fiscal General mandó una carta a todas las fiscalías para que ignoraran los exhortos que llegaban de Argentina para tomar declaración a las víctimas. Además, lo hizo recordándoles cómo acabó Garzón, que se vio apartado de la judicatura tras investigar, entre otras cosas, la dictadura. Es tremendo", señala Galante, que también recuerda que la Audiencia Nacional se negó a extraditar al torturador bajo el argumento de que los delitos ya están prescritos.

"González Pacheco no ha sido juzgado porque los poderes de este Estado, PP, PSOE y la judicatura no ha querido", dice Galante

Pero no son solo la Audiencia Nacional o la Fiscalía. En los últimos meses los juzgados de Plaza Castilla (Madrid) han rechazado un buen puñado de denuncias de víctimas de Billy el Niño. Lo han hecho con la misma argumentación que la Audiencia Nacional. "Al torturador no se le juzga en España porque está protegido. Si cae él, caerían el resto de franquistas. Y hoy día España ya no tiene otra salida. Tiene que juzgarlos a todos", denuncia Galante.

Junto a Chato Galante, en la tribuna de los invitados del Congreso, ha estado Felisa Echegoyen, Kutxi, también víctima de las torturas del policía condecorado: "Es de sinvergüenzas. Hacen lo posible por no juzgarlo y ahora rechazan quitarle sus privilegios porque no han sido juzgados. ¿Cómo nos vamos a sentir después de esto? Pues cabreadas. Pero que nadie dude que vamos a seguir adelante y no vamos a parar hasta que sea juzgado. Y si no lo consigo yo, serán mis nietos".

El PSOE, en contra de cambiar la Ley de Amnistía

Las víctimas represaliadas de la dictadura y del torturador, como Julia Hidalgo, tampoco perdonan al PSOE, al que señala como la otra pata que ha permitido la impunidad del franquismo. "Hasta en dos ocasiones ha rechazado el PSOE en el Congreso modificar la Ley de Amnistía para que no sea aplicable a los criminales franquistas", señala Julia Hidalgo, que señala que la Transición "se hizo como se pudo", pero carga contra aquellos que no hicieron nada por profundizar en las reformas democráticas que necesitaba el país.

"El problema no es solo Billy el Niño. No hubo Transición ni en la judicatura ni en la Policía. Nunca se desmantelaron los aparatos represivos franquistas y eso nos explica el país que tenemos hoy", denuncia Julia Hidalgo desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La ONU pide a España que juzgue a los torturadores

La experta en políticas de Memoria, Manuela Bergerot, en conversación telefónica con este periódico, también ha recordado que instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU han instado a España hasta cinco veces en los últimos años que ponga fin a la impunidad del franquismo.

"Nos han pedido que atendamos a las víctimas que continuan en cunetas y que sea el Estado el encargado de buscarlas y darles un entierro digno. También que investiguemos las torturas sistemáticos en comisarías contra la oposición política", recuerda Bergerot, que denuncia que el Gobierno de Rajoy ha hecho caso omiso a todas estas recomendaciones.

"González Pacheco no ha sido juzgado por la ausencia de políticas de Memoria que sufre España y el ejemplo de Billy el Niño es uno de los mejores. Fue condecorado por el ministro Martín Villa y los dos juntos representan a la perfección ese mito de la Transición de que un buen día se acostaron franquistas y al otro se levantaron demócratas. Tampoco hubo una renovación en la judicatura o en los órganos policiales, por lo que España no pasó a disfrutar de una cultura de los derechos humanos. Aquí lo que tenemos instalado aún es la cultura de la impunidad", sentencia Bergerot.