La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de prisión a los doce raperos del colectivo La Insurgencia, acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo. El alto tribunal también les condena al pago de una multa de 4.800 euros y a nueve años de inhabilitación absoluta.



La sentencia no rebaja ni un solo día la pena que solicitó el fiscal José Perals -que también fue el fiscal que pidió los 375 años de cárcel para los jóvenes del caso Altsasu-. Según informa a El Salto uno de los miembros de La Insurgencia, Saúl Zaitsev, los raperos recurrirán al Supremo. Pero si éste no acepta el recurso, los jóvenes entrarán en la cárcel ya que la condena impuesta impide la posibilidad de solicitar la suspensión de la pena de cárcel.



La Fiscalía dice en su escrito que las letras denunciadas suponen un mensaje de "enaltecimiento del terrorismo" ya que el grupo "ensalza de manera casi sistemática la organización terrorista PCE (r) - GRAPO" y el mensaje de sus canciones "mantiene una tónica subversiva frente al orden constitucional democrática".

Frases críticas con la monarquía, el Gobierno o el propio sistema son las denunciadas: "Leyendo a presos de los Grapo entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas" / "Yo no lleno salas diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional" / "Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero, vuelos altos bajo esta dictadura. Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura".

Si el Supremo no acepta el recurso de los raperos, los jóvenes entrarán en la cárcel

Sin embargo, como dijo Zaitsev a Público, desde el colectivo denuncian que "la Fiscalía

pretende sacar frases inconexas de nuestras canciones, sin coherencia, como si fuese un discurso político o un mitin. Una canción tiene que ser entendida dentro de su disco, dentro del todo. Determinadas frases pueden sonar agresivas, pero nadie puede ir a la cárcel por hacer canciones de mal gusto. O eso pensaba yo hasta ahora".

Las coincidencias en los tribunales no sólo ocurren con el fiscal José Perals y los jóvenes de Altsasu. De hecho, la Audiencia Nacional es la misma que condenó a doce años de cárcel a Mónica C. y Francisco S. por la detonación de la basílica del Pilar de Zaragoza. De este caso derivaron los procesos judiciales de las operaciones Pandora y Piñata, por la que Nahuel estuvo año y medio en prisión.