"¿Qué le pasa a la izquierda?" es la pregunta que se hacen militantes de izquierdas, en su mayoría exmiembros de IU e PCE -muchos de ellas/os expulsados de la organización-, y que plasman en un manifiesto para "activar un proceso de reflexión y debate con un único objetivo: recuperar y unir a la izquierda".

En el documento, titulado Un proyecto democrático para recuperar y unir a la izquierda, los militantes critican el "estancamiento organizativo, inconsistencia programática y frágil discurso político del PSOE". Asimismo, acusan a Podemos de quedar "atrapado entre el populismo y una infantil retórica de aparente radicalidad", además de cuestionar su "dudosa naturaleza política e ideológica".

Señalan que la formación morada ha dejado el territorio de las izquierdas "muy deshabitado y desnutrido". En este sentido, aseguran que la "incomparecencia" de las izquierdas en el debate catalán "hegemonizado por el independentismo, ha hecho saltar todas las alarmas."



Para los firmantes del manifiesto, "no todo vale en el debate político de las izquierdas". Así, consideran que, tras el 15-M, "hemos asistido a una preocupante apología de la no organización, de la no militancia efectiva, de la sustitución de la comunicación política por la publicidad y la propaganda, de la omnipresencia del líder, expresión única del discurso de la nueva política, en definitiva, de la política entendida como un recital de gestos y artificios, con escasa o nula atención a los problemas reales de la inmensa mayoría de la sociedad española, y a la elaboración de alternativas y propuestas, ya sean de acción, movilización o institucionales".



De este modo, los firmantes emplazan a un "reagrupamiento y espacio amplio, plural y unitario". Asimismo, piden "fundamentar" su voluntad de elaborar una propuesta política capaz de "suscitar el apoyo y colaboración de cuantas personas quieran implicarse en el proyecto". Y trasladar esta iniciativa para ser "refrendada al debate público"

En esta línea, el Centro de Formación Sindical Abogados de Atocha ha acogido este sábado un acto en el que estos militantes han debatido sobre la ausencia de proyecto e iniciativa política de las actuales formaciones de izquierda.

La asamblea, presentada por la concejala de IUCM, María Santos Ricoy, ha contado con las intervenciones del sindicalista histórico de CCOO, Laureano Cuerdo, la municipalista y feminista, María del Rosario Rodríguez, y el histórico dirigente del PSUC, PCE e IU, Paco Frutos.