La izquierda y nacionalistas protestan contra la concesión del suplicatorio a Homs por la consulta del 9-N

MADRID.- Los partidos de la bancada de la izquierda, salvo los socialistas, y las formaciones nacionalistas se han pronunciado esta mañana en contra de la concesión del suplicatorio para procesar al diputado Francesc Homs, portavoz en el la Cámara baja del Partit Demòcrata catalán.



Homs se encuentra bajo investigación en una causa que instruye el Tribunal Supremo sobre las decisiones para convocar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya.







El rechazo a la concesión del suplicatorio lo suscriben los grupos Unidos Podemos, ERC, PNV y la mayoría de los integrantes del grupo Mixto- el propio PD, Compromís, y EHBildu -. Todas estas formaciones han presentado un voto particular a la comisión el Estatuto del Diputado, instancia que elaborará el dictamen favorable para conceder el suplicatorio que debe ser votado por el pleno de la cámara próximamente.



“”Estamos en contra de que se pueda procesar a un diputado por su ideas”, ha proclamado la diputada Lourdes Ciuró, del PD catalán para justificar el eje del voto particular y la protesta que refleja. Tanto esta diputada como portavoces de otras formaciones que suscriben el voto particular han lamentado y criticado la posición del grupo socialista de alinearse con el PP y Ciudadanos para ser “cooperador necesario” para la concesión del suplicatorio.

El portavoz del PDECat, Frances Homs (2d), conversa con Joseba Agirretxea (i), del PNV, Marian Beitialarrangoitia (2i), de EHBildu, Gabriel Rufián (3i), de ERC-CATSI, Josep Vendrell (3d), de En Comú Podem, y Joan Capdevila (d), de ERC-CATSI, tras la rueda de prensa que han ofrecido en el Congreso de los Diputados, en la que han anunciado que presentarán en la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso, su voto particular en contra de que el Congreso conceda el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder actuar contra , por la consulta soberanista en Cataluña del 9-N. EFE/Kiko Huesca

Este trámite es imprescindible para que el Tribual Supremo, instancia judicial que entiende del aforamiento de los parlamentarios nacionales pueda iniciar actuaciones relacionadas con diputados y senadores. El criterio general es el de conceder los suplicatorios solicitados pero en este caso, argumentan estos grupos, se trata de una cuestión estrictamente política que nada tiene que ver con las causas judiciales comunes, tanto penales como de tipo social o administrativo.