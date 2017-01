Javier Fernández insiste en la lealtad del PSOE con España

MADRID. -El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, abrió el Comité Federal del partido con un discurso en el que continuó permanentemente justificando la decisión de haber dejado gobernar al Partido Popular, “porque los socialistas somos más que una maquinaria para echar a cualquier precio a la derecha del poder”.



Fernández, que dijo que se iba a contener en su intervención, aseguró que la decisión de dar el Gobierno al PP era una postura que se debería haber adoptado ya el 26 de junio, y en la que prácticamente todo el partido estaba de acuerdo para ir a la oposición.

Pero tras lo ocurrido en las siguientes elecciones de diciembre, Fernández explicó que ser del PSOE exige muchas lealtades, “pero sobre todo con España”, afirmó.



Para el presidente de la Gestora no ha sido una “claudicación bochornosa” y recordó que ser leal al partido también es aceptar las decisiones que se tomen en sus órganos de decisión. Además, vaticinó que si se hace una oposición juntos, pronto se gobernarán juntos. También puso en valor algunos logros que se están alcanzando ante un PP que no cuenta con mayoría absoluta.



Y para ello, Javier Fernández pidió que a los ciudadanos les lleguen "nuestros planteamientos y no nos nuestras polémicas, nuestros esfuerzos por conseguir avances". En todo caso sentenció: “Nadie podrá decir que el PSOE no ha sido leal a este país”



También hubo su parte de autocrítica y aseguró que se ha perdido la confianza de la ciudadanía “por nuestra endogamia", y "ombliguismo" y "porque hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país”, aseguró.



Fernández advirtió de la gravedad de esta situación, porque los ciudadanos, “no saben por qué peleamos los socialistas, saben que sus preocupaciones van por un lado y las del PSOE por otro.



Por eso, indicó que hay que recuperar la bandera contra la desigualdad, el de la ciudadanía y no el de la identidad, y cree que con ello ganaran credibilidad como partido de Gobierno, “si hacemos oposición unidos, gobernaremos unidos”.



En cuanto al proceso de primarias y Congreso que ahora se abre hasta mediados de junio, Javier Fernández pidió empezar a construir un nuevo PSOE porque han pasado muchas cosas desde la Conferencia Política del 2013, y debe buscar nuevas respuestas que conecten con los ciudadanos y, sobre todo, de hacer un proyecto fuerte y participativo.



De los 192 miembros del Comité Fedreal que acudieron a la reunión, de los casi trescientos, pidieron la palabra unos treinta a continuación del discurso, ya a puerta cerrada.