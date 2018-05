La jueza del caso Cifuentes cita como testigo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos

La jueza que investiga las irregularidades en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha citado como testigo al rector Javier Ramos el próximo día 21 de junio.

Fuentes jurídicas han confirmado la noticia adelantada por El Español de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado para el próximo 21 de junio a Ramos a Andrés Martínez, vicerrector de Planificación, y a Pilar Charro, la secretaria general de la URJC.

El rector aseguró en una entrevista con la agencia EFE que el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del máster, y el profesor Pablo Chico ─ambos imputados─ "consiguieron engañarme" al asegurar que Cifuentes había defendido su trabajo fin de máster (TFM) el 2 de julio de 2012. Además, el rector confirmó que, como aseguró Eldiario.es la mañana en la que publicó la primera noticia sobre el máster, la asesora María Teresa Feito ─investigada en este causa─ acudió al centro sin que "la requiriera a interesarse por el tema".

Ramos reiteró que en esta universidad pública "no consta" que Cifuentes defendiese el TFM ya que el acta que debería figurar de forma obligatoria en el registro no está. "Es lo único que puedo contestarle, yo el 2 de julio no estaba allí", añadió. El rector, que ocupa este cargo desde marzo de 2017, se disculpó por el "error" de haberse "fiado de personas que no se lo merecían" cuando compareció ante la prensa el 21 de marzo, el día que se publicaron las irregularidades en el máster de Cifuentes, cuando aseguró que el cambio en las notas se debía a un error de transcripción.

Álvarez Conde reconoció en las últimas semanas que el día que saltó la polémica aceptó el encargo del rector de "reconstruir una hipotética acta" del tribunal de evaluación, si bien Ramos negó los hechos.

La jueza investiga las irregularidades del máster tras admitir a trámite la querella por un delito de falsedad documental presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en el acta de notas del máster de la expresidenta. Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Las próximas comparecencias serán el día 30 con la testifical del que fuera teniente de alcalde de Madrid en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo; y el 6 de junio con nueve de los diez alumnos a quienes se convalidaron asignaturas. Ya el 25 de junio será el turno de Enrique Álvarez Conde y Alicia Pérez de los Mozos, la supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

Ese mismo día también están citados como imputados los docentes Rodrigo Martín y Susana Galera además del estudiante Álvaro Morente, quien presuntamente fue uno de los diez alumnos que se benefició de las convalidaciones. También declararán como investigados María Teresa Feito, asesora del Gobierno madrileño, tras tener conocimiento de supuestas presiones de esta a una docente sobre el trabajo fin de máster; y Pablo Chico, otro de los profesores del máster. Un día después, el 26, será el turno de Cristina Cifuentes, imputada por los delitos de falsedad documental y por cohecho.