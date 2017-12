Julio Rodríguez: "En la situación de Sánchez Mato, a lo mejor yo habría dimitido"

La llamada a la participación en la vida política es, probablemente, el latiguillo que más repite el flamante secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid. José Julio Rodríguez Fernández (Ourense, 1948), general retirado y exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), conversa con Público minutos antes de su primera reunión con la nueva dirección en la capital, este martes, cuando ni siquiera se ha cumplido una semana de su victoria en primarias frente a la candidata de Anticapitalistas, Isabel Serra.

Rodríguez, cercano al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, detalla algunas de sus propuestas para esta etapa, como la creación de una Secretaría de Formación para cuadros y militantes, y mantiene que el nuevo Consejo Ciudadano [dirección] hará lo posible porque Manuela Carmena revalide su cargo como alcaldesa de la capital.

Precisamente, el exJemad reconoce que habló con la alcaldesa este fin de semana, antes del terremoto político que el lunes culminó con la aprobación del Plan Económico y Financiero que exigía el Ministerio de Hacienda; con la destitución del concejal del ramo, Carlos Sánchez Mato, y con el inmediato levantamiento de la intervención al Consistorio por parte del ministro Cristóbal Montoro. Y, como hicieran Iglesias y los máximos dirigentes de Podemos, Rodríguez defiende a capa y espada la actuación de Carmena en lo tocante a Sánchez Mato —"Ha hecho un trabajo encomiable"—, pero también en lo que se refiere a las exigencias de Montoro: "No había alternativa".

¿Facilita de algún modo que Carmena repita como candidata el hecho de que Sánchez Mato ya no sea concejal de Hacienda? La alcaldesa tuvo importantes discrepancias con él, a veces lo desautorizó en público...

Ha habido una situación en la que, independientemente de cómo se hubiera llegado hasta aquí, o de las divergencias que se hubieran dado, había que tomar una decisión. La decisión era aprobar el Plan Económico y Financiero (PEF), el concejal decide que no lo va a defender, y ahí no hay más opción.

Podemos apoyó el lunes la destitución de Sánchez Mato, mientras que algunos dirigentes de IU, Anticapitalistas, Ganemos y M129 criticaron su cese. Desde M129 incluso amenazaron con dimitir. ¿Debería haber dimitido Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda antes de llegar a esta situación?

Cuando uno está en un proyecto y no está de acuerdo, puede optar por una decisión personal, o la dimisión... Yo no quiero juzgar la decisión personal de Sánchez Mato, sino únicamente la de Carmena, que no tenía más opción cuando él tomó su decisión. Si Sánchez Mato tenía otra opción... En esa situación, yo a lo mejor sí que lo hubiera hecho [dimitir]. Pero no quiero entrar.

¿Es un punto de inflexión esta destitución?¿Debilita a Manuela Carmena? ¿Debilita a Podemos?

Creo que Manuela Carmena ha reconocido el trabajo encomiable de Sánchez Mato. No quiero personalizar, defiendo el trabajo de equipo. El trabajo de equipo ha logrado la reducción del déficit y el aumento del superávit. Y ahí ha participado todo el equipo, y fundamentalmente Sánchez Mato. Cuando llega el momento en que él mismo presenta un Plan Económico y Financiero y dice que no lo va a defender, el gestor no tiene más remedio que cambiarle de puesto.

"Estamos en contra de la solución de Montoro, pero las alternativas eran la parálisis o la intervención. No había más"

Lo que decía Eduardo Garzón, que estaba en el equipo de técnicos del área hasta su cese, este martes, es que Sánchez Mato no era responsable de la redacción final, que él no elaboró este último documento.

Los matices no los conozco. Hubo un momento en que se dijo que estaba aprobado, y por una decisión de un organismo interno, al día siguiente se dijo que no se iba a defender. Es un hecho que un gestor tiene que tomar decisiones.

¿Qué reflexión saca de la crisis abierta en el Ayuntamiento de Madrid como culminación de la intervención de Montoro?

Había que actuar. Se ha denunciado que la Regla de Gasto es injusta, absurda, por eso Unidos Podemos ha presentado una Proposición de Ley (PL) para modificarla, y se supone que va a ser aprobada, a pesar de que el Gobierno cometió la torpeza de querer vetarla y llegó cuatro minutos tarde. Lo que tiene que hacer la responsable de una institución como la Alcaldía es gestionar para los ciudadanos, cuidar a los ciudadanos. Se ha cumplido la legalidad porque no se podía paralizar el Ayuntamiento, son los márgenes que ha puesto el Gobierno.

¿Carmena no tenía otra opción? ¿No había otra forma de cumplir la ley y al mismo tiempo...?

Como gestor siempre hay algo que se rompe por la parte más débil. Uno no puede poner a los ciudadanos por delante para hacer un 'tour de force' contra el Gobierno. Ahí no había alternativa. Se perdía dinero en 2017, estamos a 19 de diciembre, y en 2018, aunque se indica que se podía gestionar mejor, iba a ser un Ayuntamiento intervenido, no sólo con los presupuestos recortados, sino intervenido. Hay que ser responsable de cara a la ciudadanía, tomar la decisión más adecuada, y ha sido ésta.

¿No era posible prorrogar las cuentas de este año?

Habría seguido la intervención. Creo que mucha gente no ve los detalles, pero esto significaba que, cada semana, cada cuenta tenía que ser aprobada por el Gobierno. Y todos sabemos que cualquier presupuesto tarda en aprobarse, así que hasta marzo o abril no habría habido garantías. Era entrar en una zona de incertidumbre, y estamos hablando de escuelas, parques o guarderías. Se puede hacer fuerza, pero la responsabilidad del gestor no se puede delegar.

"Como buena gestora, Carmena trata el presente, es una decisión personal, y no creo que ella vaya a decir nada en estos días, por mucho que se le pregunte"

¿Hay alguna forma de sacar adelante las inversión social o una parte importante?

Creo que ahí hay falta de información. No hay recortes en servicios sociales, en proyectos: ha habido una menor inversión. Una menor inversión, pero una parte importante se ha podido recuperar por el superávit que se tenía.

Pero sí hay un tope de gasto muy claro para el año que viene

Hay una reducción en la inversión, se invierte en menos cosas, pero esto no afecta a servicios sociales, transferencias ni servicios públicos.

¿Ha dado el Ayuntamiento la imagen de estar cediendo ante Montoro?

Ha dado imagen de responsabilidad. Siempre hay que escoger la solución más idónea, o la menos mala. Evidentemente, claro que Montoro hace daño, claro que estamos en contra de la solución de Montoro, pero las alternativas eran la parálisis o la intervención. No había más.

¿Qué espera de la PNL sobre la Regla de Gasto que mencionaba? Está siendo tramitada, pero siempre hay formas de alargar o dificultar los trámites, por ejemplo a través de enmiendas.

Es tan claro que es una regla injusta, absurda para estos tiempos, cuando hay ayuntamientos que están gestionando eficazmente... Se ha hecho una aplicación discrecional de esta regla. Está quedando demostrado ante la población que ésta es una medida de la que se sirven gobiernos ineficaces, para tratar de maquillar su ineficacia llevándose el dinero de los que gestionan mejor. Sí le doy la razón en lo que se refiere al trámite parlamentario. Por eso teníamos que llevar ambas medidas en paralelo; llevar lo que se puede solucionar en el Congreso de los Diputados, y lo que no se puede solucionar en el Ayuntamiento, y gestionar de la manera más responsable.

Con la amenaza de dimisión de Celia Mayer, Javier Barbero y Guillermo Zapata, de M129, sobre la mesa... ¿Son partidarios de reeditar Ahora Madrid con los mismos actores? M129, Ganemos...

Lo importante es establecer un programa, y luego tener lealtad a ese programa. Inicialmente a lo mejor había unos objetivos con un programa que, al no conocer la realidad del Ayuntamiento, hoy se ve que era difícil cumplir, pero en lo que respecta a los plazos, no a los objetivos. No hemos renunciado al cumplimiento de ese programa, pero a lo mejor en algunos términos, por falta de financiación o por la presión del Gobierno, no se pueden cumplir esos plazos. Pero hemos hecho un Ayuntamiento más participativo, más inclusivo, hemos conseguido mucho en dos años. Para el futuro toca acordar un programa y ver qué fuerzas quieren construirlo, y esto requiere de negociación y de lealtad a ese programa.

Un programa de más de un folio, no como el que llevaba Esperanza Aguirre en las elecciones contra Carmena...



Empezó la campaña sin programa, porque para ella era lo de menos, luego sacó el folio... es la impunidad y la chulería de quien piensa que la política es suya. Eso está cambiando, pero todavía hace falta educación política, por ejemplo en lo que respecta a la participación. La gente tiene que participar más en política.

"Probablemente pongamos en marcha una Secretaría de Formación, no tanto para formarnos como cargos y cuadros, sino también para el debate"

¿Con quién esperan medirse como candidato del PP? Suena el nombre de Pablo Casado, se deja ver en muchos actos en Madrid...

Creo que todos temen a Manuela Carmena, y creo que no va a haber ninguna decisión hasta que ella tome la suya. Y eso ya indica la debilidad de los partidos, que están pensando más en las personas que en el programa. Nosotros pensamos en Carmena porque va asociada a un proyecto de cambio, pero los demás no tienen proyecto. También creo que Madrid es muy representativo de los ayuntamientos del cambio, y por tanto la batalla por el Ayuntamiento de Madrid ya ha empezado.

Ahora que está más cerca de Madrid, como secretario general, ¿ya tiene claro si quiere ser concejal?

Repito mi respuesta de la anterior entrevista. La situación es cambiante, el momento ha cambiado en apenas dos semanas, figúrate lo que puede ocurrir en un mes o en un año. En esto prefiero ir día a día. Va ser algo que decidirán los inscritos, y lo importante es que la gente, los inscritos, aprueben el programa y elijan a las personas idóneas.

¿Cuáles son los problemas que tiene hoy Madrid? ¿Cómo pueden intervenir para mejorar?

Tenemos que seguir cambiando la mentalidad, pasando de una ciudad agresiva a una ciudad amigable, habitable, más participativa. Una ciudad en la que el ciudadano sienta que está haciendo ciudad poco a poco, que sus representantes le cuidan. Una ciudad que proteja más el medio ambiente y, en definitiva, que proteja más al ciudadano, y menos a determinados intereses económicos.

¿Sabe ya qué nombres propondrá en unas semanas al Consejo Ciudadano [dirección] para formar su Consejo de Coordinación [Ejecutiva]?

Tengo nombres en la cabeza, lógicamente, pero fundamentalmente estoy pensando en el potencial humano, en si los concejales pueden asistir como invitados -si tienen tiempo-, en que pueda hacerlo gente de los círculos... estoy pensando más en que este Consejo de Coordinación sea plural, como un Consejo Ciudadano ampliado, y en que represente la unidad.

"Para el futuro toca acordar un programa y ver qué fuerzas quieren construirlo, y esto requiere de negociación y de lealtad a ese programa"

¿Qué pasa con la lista de Isabel Serra? ¿Van a tener puestos en esa Ejecutiva?

Son a los que menos conozco. Hoy [por el martes] voy a anunciar que en las próximas semanas haré una propuesta, es la toma de contacto. Veremos qué va surgiendo en el debate.

¿Ha podido hablar con Carmena desde que se anunció su victoria en las primarias, el pasado viernes?

Hemos hablado por teléfono. Ella me anunció el problema que surgió, el hecho de que no se iba a apoyar el PEF, y que era un problema. Tuvo la galantería de comunicármelo.

¿Qué plazos se marcan para actuar, en el caso de que Carmena decida no repetir en 2019? ¿Ya ha hablado con ella al respecto?

No. Conté en anteriores entrevistas que, ni yo se lo pregunté, ni ella me lo contó. Hoy ha vuelto a declarar que es algo que no se plantea, porque todavía queda mucha legislatura. No quiere, y es lógico que no esté hablando de su futuro, hay que hablar del presente. Como buena gestora, trata el presente, es una decisión personal, y no creo que ella vaya a decir nada en estos días, por mucho que se le pregunte.

Con respecto a la configuración del nuevo Ahora Madrid, de cara a las municipales de 2019, la candidatura de Serra dijo en campaña que ustedes no querían primarias. ¿Va a haber primarias?

Nuestras decisiones las tienen que tomar los inscritos. Cualquier decisión que se tome, hasta la más drástica de no ir a primarias, que no la contemplo, la toman los inscritos e inscritas. Ésta no es una decisión que tome nunca solamente el Consejo de Coordinación, la toman el Consejo Ciudadano y los inscritos.

¿Cuáles son sus tareas como dirección municipal, aparte de intentar garantizar que repita Carmena, de cara a la organización y la ciudad?

Este partido ha estado muy implicado en campañas electorales; hay que abandonar esa dinámica de campaña y trabajar más como organización para hacer política: elaborando programas, proyectos, formando... probablemente pongamos en marcha una Secretaría de Formación, no tanto para formarnos como cargos y cuadros, sino también para el debate. La idea de los círculos es que aumente el debate y la discusión, que la gente se sienta partícipe de la política.

"Madrid es muy representativo de los ayuntamientos del cambio, y por tanto la batalla por el Ayuntamiento de Madrid ya ha empezado"

Hablando de la participación... Algunos generales esperaban que usted desarrollase una carrera política tras dejar su carrera militar, pero también contaban con que lo haría de la mano del PSOE.



Ésa es una especulación que hacía mucha gente. Cuando fui más conocido mediáticamente gobernaba el PSOE, no había nacido Podemos, y yo llevaba años desempeñando distintas labores con gobiernos del PP, de UCD y demás. Entiendo que la gente piense eso, pero eso también habla un poco de mi independencia y de mi manera de pensar la política. Yo era un servidor público como cualquier otro militar, como cuando fui general de planes o coronel de una base.

Mójese sobre lo que va a ocurrir este jueves en Catalunya. ¿Qué es un buen resultado para Catalunya en Comú-Podem?

Catalunya en Comú Podem, básicamente, es la solución más útil, porque sigue apostando por romper esa polarización entre independentistas y no independentistas, entre buenos y malos. Nosotros defendemos un proyecto para España en el que se encaje Catalunya. No habrá solución para Catalunya si no hay un proyecto para España, y creo que esa idea, aunque parezca que tarda en calar, parece la más útil desde el punto de vista político, de Estado y a largo plazo.

¿Qué ve más probable? ¿Qué Xavier Doménech sea president de la Generalitat o que Íñigo Errejón se convierta en presidente de la Comunidad de Madrid?

No tiene nada que ver [ríe]. Xavi sería un buen presidente porque ofrece esa capacidad de diálogo, serviría como puente, y creo que Íñigo sería también un gran candidato y un gran presidente de la Comunidad de Madrid.