Junts per Catalunya (JxCat) ha pedido este domingo la "dimisión inmediata" del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la actuación policial realizada el sábado antes de la final de la Copa del Rey de fútbol, que supuso que a muchos aficionados les fuesen requisadas camisetas amarillas y otros objetos personales.

Este comportamiento ha sido calificado por la formación de "inaceptable en una democracia" a través de un comunicado. "No tenía ninguna justificación en materia de seguridad y, en cambio, fue una vulneración escandalosa de la libertad de expresión", añade el texto.

Por ello, JxCat ha considerado que Zoido tiene que presentar la dimisión de forma inmediata "por haber convertido el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en una auténtica policía política al servicio del PP y de la monarquía, y en contra del pueblo de Cataluña". "Este comportamiento es insólito en la Europa democrática y sólo es equiparable con los regímenes totalitarios", especificaba la formación independentista, que ha querido expresar su apoyo "a todos los aficionados del Barça, sean o no catalanes, ante las intimidaciones y abusos que sufrieron".

Garzón: "Es un atentado contra la democracia"

En relación a la actuación policial antes la final de Copa, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también se ha pronunciado, tachándola de "atentado contra la democracia".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Garzón ha manifestado que él no es "independentista", ni está de acuerdo "con las camisetas independentistas", si bien considera que "prohibir la entrada de camisetas en un estadio de fútbol por el color que lleva la camiseta o por el mensaje político que implica es un atentado contra los derechos fundamentales".

Al respecto, ha comentado que "el Gobierno del PP inició hace ya unos meses una deriva autoritaria y represiva que no tiene cabida en una democracia", cuando, a su juicio, "una de las virtudes de la libertad de expresión es que alcanza a los elementos que no gustan", de modo que "es evidente que la libertad de expresión no solo se encuadra dentro de lo que apetece o gusta, sino también aquello que no gusta o que no se está de acuerdo".

Por lo tanto, le parece que lo que ha hecho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "porque es una orden claramente del Gobierno del PP, es un atentado más contra la democracia y una deriva que se acerca mucho más a países antidemocráticos que a los estándares de una democracia como se entiende en el resto de la Unión Europea".

Pablo Iglesias critica a medida

Por su parte, Pablo Iglesias también se ha pronunciado públicamente para criticar la medida: "Quienes creemos en la democracia y queremos a Cataluña en España no podemos entender a un Gobierno que obliga a tirar a la basura la palabra 'Libertad'. Así es cómo el PP refuerza cada día al independentismo", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter. Junto a su comentario figura un vídeo en el que se ve a una agente retirar una pancarta de color amarillo -el color empleado en las protestas para reclamar la libertad de los políticos en prisión provisional a causa del 'procés'- en la que se observan varias letras de la palabra 'Libertad'.

En Comú Podem ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la actuación policial.