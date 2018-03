El diputado de ERC y exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó ha pedido perdón este viernes tras haber apostado por elegir como consellera de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas", y ha anunciado que denunciará la filtración de la conversación al programa Espejo Público, de Antena 3.

Salvadó ha usado su perfil en Twitter para explicarse. Ha detallado que la conversación no es "en absoluto apropiada" y por ello pide disculpas. También explica que la conversación filtrada tuvo lugar en julio del año pasado y que no es con el también diputado de ERC Josep Maria Jové con quién habla: no dice quién es su interlocutor y se limita a explicar que es "un amigo".

Lamenta que "es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa" del proceso soberanista por la cual está siendo investigado. Por ello, concreta que presentará "una denuncia para proteger la intimidad de terceras personas".

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6 — Lluís Salvadó (@LlSalvado) 9 de marzo de 2018

En la conversación entre Salvadó y su interlocutor versa sobre la búsqueda de una mujer para ocupar el puesto de consellera de Enseñanza. "¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella sí que accederá", afirma el hombre, al que Espejo Público identifica como Josep Caparrós García, exalcalde de San Carles de la Rápita. A lo que responde Salvadó: "Están buscando una rumana, vía la mujer de Puigdemont, o una brasileña, que son resultonas".

Después de coincidir en que es difícil encontrar mujeres para altos cargos, Salvadó espeta: "Pues mira, a la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está. Y te quedas tan ancho".

Una afirmación que se desvela un día después del éxito de la huelga feminista y las masivas manifestaciones producidas ayer con motivo del 8 de marzo. Las críticas a Salvadó han llegado de todas partes, incluso de su propio partido en boca de Marta Rovira.

Les paraules de Lluís Salvadó són inapropiades i no es corresponen a l'ideari d'@esquerra_ERC. Treballem per constuir una societat amb igualtat efectiva. ERC aplica el Pla d’Igualtat, ha fet unes llistes electorals cremallera 100%, i ens comprometem a la paritat en el nou govern. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 9 de marzo de 2018

Por parte del resto de partidos se ha mostrado un rotundo rechazo a su afirmación. Sonia Serra, diputada de Cs aseguraba que "las mujeres ocupamos nuestros puestos de trabajo por nuestros méritos y nadie nos tiene que dar nada por nuestro físico". Mientras que el líder del PPC, Xavier García Albiol ha pedido la dimisión de Salvadó.