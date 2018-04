El exconsejero de OHL Javier López Madrid ha asegurado este martes en la comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP en el Congreso que "nunca" ha realizado donaciones irregulares al partido ni ha mediado para que la constructora recibiese adjudicaciones en la Comunidad de Madrid. De la misma manera, Villar Mir se ha desvinculado totalmente, remarcando que Luis Bárcenas "simplemente miente" cuando dice que él donó dinero al partido de Mariano Rajoy.

"No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", ha dicho en varias ocasiones López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara Baja, en la que después declarará su suegro y expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

López Madrid, que ha negado haber entregado dinero para el partido al exconsejero madrileño Francisco Granados -uno de los principales imputados en Púnica-, se ha desvinculado de las siglas JLM y JM que fueron halladas en una agenda intervenida a Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros que, según los investigadores, serían entradas de dinero, de las que 500.000 se repartieron presuntamente ambos.

Eso sí, ha admitido tener una relación de amistad, pero nunca comercial, con Granados, al que conoce "desde hace 30 años" cuando se dedicaba a la banca de inversión. Pero, según ha explicado, su relación perdió intensidad cuando Granados entró en política y no ha podido hablar mucho en los últimos tiempos.

Villar Mir: "Se ha establecido casi la moda de establecer un porcentaje a pagar ser adjudicatario"

Por su parte, el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha confesado que no trabaja en determinadas comunidades como Baleares, porque le parecen "corruptas" y que dejó de hacerlo porque no quería que le "salpicara la corrupción".

En este sentido, ha admitido que "se ha establecido casi la moda de establecer un porcentaje a pagar ser adjudicatario" de contratos en determinados territorios. Villar Mir no ha querido decir en qué otras comunidades, además de Baleares, funciona esa "moda". "Prefiero no citarlas, prefiero no meterme en una guerra con otras comunidades", ha alegado cuando se le han pedido más datos sobre esos territorios.

Tren de Navalcarnero

López Madrid también ha reconocido conocer al empresario Adrián De la Joya, pero ha rebatido las declaraciones realizadas por él ante el juez, que ha enmarcado en su estrategia de defensa y que, en su opinión, "no se sostienen". De la Joya asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que López Madrid le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenía con él OHL por un negocio en África.

López Madrid ha negado que él ordenara el envío de ese dinero a De la Joya. "Yo no puedo autorizar facturas, no las veo, no entro en las oficinas", ha argumentado, remarcando que como miembro del Consejo de Administración él no era informado de los pagos de las facturas.

Asimismo, ha defendido que la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero "se hizo en transparencia" y que OHL fue la que sacó mejor puntuación en el concurso porque fue "la única que renunció al riesgo de trafico que tenía la Comunidad de Madrid".

Relación con la familia real

El portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha formulado algunas preguntas sobre la relación del exconsejero de OHL con la Familia Real. En concreto, le ha interrogado sobre el hecho de que la Reina Letizia, le llamara 'compi yogui' y sobre si el Rey Felipe VI viajó en su yate de su propiedad.

López Madrid ha decidido no contestar a nada relacionado con este asunto tras preguntar al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, si tenía que responder a cuestiones ajenas a la supuesta financiación ilegal del PP. Quevedo le ha dicho que no tenía por qué, pero también ha reconocido el derecho de los comisionados a preguntar lo que estimen oportuno. Eso sí, ha pedido Guijarro que se atuviera a la cuestión.