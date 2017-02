El ex secretario general en Madrid y miembro del equipo fundador de Podemos, Luis Alegre, ha acusado hoy hoy al actual equipo de Pablo Iglesias de ser un "grupo de conspiradores" que ha entrado en el partido con la intención de "excluir" a "todos los que no formaran parte de su pandilla". Alegre recalca que ya no acompañan al actual secretario general "ni a una sola de las personas" que lo acompañaban al principio, sino cuatro o cinco personas -cita a Rafa Mayoral, Irene Montero o Juanma del Olmo- dispuestas "a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos".

Según Alegre, que explicita que votará a Iglesias en la asamblea de Vistalegre II pero no al resto de su lista, el secretario general no tiene "ni idea del tipo de cosas que se hacen en su nombre" y ha incluido en su lista a gente que "va a acabar con él y con Podemos sin miramientos". "Pablo es un hombre de honor por encima de todo. Y cuida hasta la muerte a la gente que considera sus amigos. Pero creo que ahora se confunde: llama amigos a quienes no tienen más interés que el de mantener su posición excluyente, incluso si eso implica la destrucción de Pablo (y, por lo tanto, de Podemos)", argumenta en un artículo publicado en eldiario.

Alegre advierte además de que la alianza con el sector de los Anticapitalistas "es imposible y no va a tardar en saltar por los aires". El exlíder de la formación en Madrid ha asegurado que se decidió a publicar el artículo por la renuncia de Carolina Bescansa y Nacho Álvarez a seguir formando parte de la dirección y una "lógica de persecución del enemigo interno que recuerda a las peores tradiciones de la izquierda".

"No querría reprocharme nunca haber estado callado mientras veía cómo un grupo de conspiradores estaba a punto de tomar el control de Podemos. Creo que esto es algo que va a ocurrir casi con seguridad, porque van a lograr parasitar a Pablo hasta destruir al organismo", concluye Alegre, que se muestra "seguro" de que Iglesias "se dará cuenta un año o dos después de que le hayan matado los suyos, pero ya será tarde".