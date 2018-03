La conversación entre Lluís Salvadó, diputado de ERC y exsecretario de Hacienda de la Generalitat, y el alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, filtrada este viernes —un día después de la huelga feminista del 8M— en la que se realizaban una serie de comentarios machistas ha desatado toda una ola de reacciones entre la clase política, entre ellas varias peticiones de dimisión del diputado.

En dicha conversación, Salvadó comenta con Caparrós los problemas del Govern para designar a una consellera de Educación y ambos acaban mofándose sobre lo difícil que es encontrar a mujeres que ocupen puestos de responsabilidad. "Coges a la que tiene las tetas más grandes y ya está, se lo das y te quedas tan ancho", afirmaba Salvadó, entre otros comentarios fuera de tono como "están buscando una rumana, la mujer de Puigdemont o una brasileña, que son resultonas".

Este sábado, las juventudes de ERC (JERC) han pedido la dimisión del dirigente republicano por su "actitud machista y racista". En un comunicado hecho público a medianoche denunciaban que dicha actitud "es doblemente impropia viniendo de un representante político, contradice los valores y principios ideológicos de ERC como partido feminista, y borra y enmascara el trabajo hecho en materia de igualdad". Así, a pesar de censurar lo que consideran "el "asedio y las filtraciones ilegales e interesadas del Estado contra personas, que afectan y violan su privacidad e intimidad", consideran que, al mismo tiempo, esta práctica "no es ninguna excusa" frente a actitudes machistas.

Del mismo modo, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha declarado en una rueda de prensa en la sede de su partido que Salvadó "debería renunciar a sus responsabilidades" por sus comentarios machistas, y ha indicado que les "extraña que su partido no se lo pida".

También la CUP pedía este viernes en un comunicado "la inmediata dimisión"

del republicano, ya que "se expresó de forma claramente machista, misógina y xenófoba". De la misma manera que las JERCA, la CUP afirma ser "plenamente consciente del uso interesado por parte del Estado español de las palabras de Salvadó", pero advierte que "no podemos tolerar comentarios de este tipo", y explicaban que "para construir una república feminista también son necesarias acciones y decisiones tomadas en consecuencia".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmaba que "nadie que hable así puede ocupar un cargo público" en su cuenta de Twitter, y aseveraba que "aunque sea una filtración con intención política", la conversación es "real y repugnante".

Otros dirigentes, como Xavier García Albiol, presidente del PPC, ha reprochado a Salvadó que su criterio para elegir mujeres para cargos del Govern sea que "tengan las tetas gordas" y ha reclamado su dimisión como diputado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, invitó al diputado a "reflexionar muy seriamente" sobre si debe seguir ocupando su escaño, y afirmó que afirmó que sus palabras le "sorprenden muchísimo" y le resultan "escalofriantes".

Sobre esta conversación, el diputado del PDeCAT Carles Campuzano ha sostenido que uno de los principales problemas en materia de igualdad es el hecho de que hay "demasiada hipocresía" en personas que tienen "la capacidad de opinar en público" pero que en privado practican unas actitudes "que no tienen nada que ver" con lo que expresan públicamente.

Acciones legales y "uso político"

Ante la polémica, la propia secretaria general de ERC, Marta Rovira, publicaba en Twitter que consideraba las palabras de su compañero de partido "inapropiadas" y dejaba claro que "no se corresponden con el ideario de Esquerra". "Trabajamos para construir una sociedad con igualdad efectiva. ERC aplica el Plan de Igualdad, ha hecho unas listas electorales cremallera cien por cien y nos comprometemos con la paridad en el nuevo Govern", añadía, aunque no especificaba si se iba a tomar o no algún tipo de medida concreta respecto a Salvadó.

Por el contrario, tanto el diputado como Rovira anunciaban que se emprenderían una serie de acciones legales por, según tuiteaba la secretaria general, "el uso político premeditado" que, a su juicio, hace el Gobierno de esas "filtraciones" con el objetivo de "ir en contra de una opción política concreta".

Josep Caparrós, el interlocutor de Salvadó en la conversación filtrada, admitía el tono "inadecuado" que mantuvo con el diputado, aunque también estudia tomar medidas legales ante esta "injerencia" en su intimidad. En un comunicado, Caparrós "lamentaba profundamente" esta filtración que tiene, a su parecer, la única finalidad de "hacer un uso político interesado contra Esquerra Republicana" y siente verse involucrado en la campaña de "desprestigio" a la que está siendo sometido Salvadó desde los servicios de información del Gobierno.