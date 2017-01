Madina promete un proyecto sin "vanidad ideológica ni prepotencia programática"

Aunque dio la impresión de que todo está aún muy verde e improvisado, los dos coordinadores de la ponencia política para el 39º Congreso del PSOE intentaron este viernes adelantar los primeros pasos que están dando para cumplir sus objetivos que, según sentenció el coordinador de la ponencia política, buscarán un proyecto sin “vanidades políticas ni prepotencia programática”.

Madina acompañado por el responsable del área económica del programa, el economista José Carlos Díez, adelantó que tiene la estructura de los trabajos que quiere realizar y ya elegido los coordinadores para tres áreas muy concretas, a las que ha puesto al frente a veteranos del partido.

Así, Ramón Jáuregui se encargará del “concepto” de izquierda socialdemócarta; Ignacio Urquizu, de una parte del programa que buscará una vocación mayoritaria de izquierda; y Amelia Valcárcel y José Torres Moras llevarán el proyecto socialista “para la España del 2020”.

Adelantó que no será un programa político, pero también dio a entender que habrá propuestas muy diferentes y concretas que no se han recogido habitualmente en este tipo de documentos.

Aseguró el diputado vasco que se ha visto desbordado por las peticiones de gente que quiere participar en el proyecto, pero no supo decir los nombres con los que trabajarán estos coordinadores de áreas, aunque prometió que los anunciaría “el lunes o el martes”:

José Carlos Díaz tampoco fue aún mucho más impreciso en los equipos que quiere montar, pero también aseguró que hay mucha gente dispuesta a participar en este proyecto que, según confesó, para él es el más ilusionante de su carrera profesional. No obstante, no anunció ningún nombre concreto.

Declarándose ferviente partidario de la socialdemocracia, adelantó que su objetivo primordial es el empleo, y empezar a dar respuesta a los problemas demográficos, buscando un horizonte económico para la España de 2025. Garantizó que se va a rodear de los mejores, pero no dio ningún nombre.

Además, apuntó a toda velocidad muchas líneas de actuación sobre las que se quiere trabajar y, en especial, en la formación de los jóvenes y en el regreso de los talentos que sean ido de España, y esbozó otras líneas de actuación que piensa incorporar al proyecto de los socialistas.