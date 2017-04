La candidatura de Patxi López también hizo este lunes balance de la precampaña realizada hasta ahora para aspirar a la Secretaría General del PSOE y, aunque insistió en que seguirá en la línea que dicen haber mantenido hasta ahora de no confrontación con otras candidaturas, mostró su malestar con la actitud del equipo de Pedro Sánchez por algunos ataques a su candidato.

Óscar López, coordinador de campaña del ex lehendakari, no ocultó que “le duelen” algunas manifestaciones que provienen del equipo de Sánchez, las que calificó como una “auténtica falta de respeto”. En concreto, el dirigente socialista se refería a los constantes mensajes del ex secretario general diciendo que las primarias son “cosa de dos”, lo que corroboraron varios dirigentes de su equipo. “Eso lo sabe hasta el propio Patxi López”, dijeron este lunes en un encuentro con medios de comunicación.

El coordinador de campaña indicó que no son tolerables esas palabras, e insistió en que no sólo es faltar el respeto a un candidato, sino a un compañero como Patxi López, “y a los miles de militantes, y repito, miles de militantes, que le van a votar en estas primarias”, dijo.

No obstante, López indico que el objetivo de su candidatura sigue siendo hacer una campaña “limpia y sincera, y no para machacar a nadie”, añadió. Por ello, aseguró que el proyecto de Patxi López es sólo centrarse en buscar una solución al principal problema que tiene actualmente el PSOE, “que se llama división”, dijo.

También Óscar López reitero otro mensaje que les perjudica y que se lanza contra ellos de las dos candidaturas, que es el relativo a su continuidad en el proceso. En tono rotundo afirmó: “Patxi López ha formalizado ya su candidatura a la Secretaría General del PSOE; vamos a ir hasta el final para ganar, y no vamos a pactar con nadie durante la campaña”.

En cuanto a la recogida de avales, la candidatura de Patxi López dio por hecho que tienen más que asegurado el porcentaje del 5% necesario, pero no van a entrar en ninguna guerra por dar la batalla por anticipado en cuanto al número de apoyos. En este sentido, Rodolfo Ares, otro coordinador del equipo de López, indicó que hay muchos precedentes en el PSOE de que quien recoge más avales no necesariamente luego gana en votos.

En ese sentido, Ares indicó que, por estrategia, las fuerzas de su candidatura se concentrarán en buscar los votos, “aunque presentaremos los avales más que necesarios para que no exista ningún problema en formalizar la candidatura”, explicó.

En cuanto a cómo se ha desarrollado la precampaña, la diputada María González Veracruz se mostró muy positiva e indicó que “va a más”. Informó que Patxi López ha mantenido contacto con más de 50.000 militantes, ha realizado 104 actos en todas las comunidades autónomas, ha concedido 74 entrevistas y ha hecho 42 encuentros esporádicos con la prensa, conocidos como “canutazos”. Aseguró que en la misma línea va a seguir hasta el final de la campaña, porque creen que están recogiendo resultados muy satisfactorios.

En cuanto a los debates, la candidatura de López explicó que los aceptan todos los que se les planteen, y que hoy pedirán a Ferraz que organice más que uno. En concreto, indicaron que han recibido ofertas para debatir con otros candidatos de dos radios, dos periódicos de papel, dos televisiones y tres periódicos digitales. “A todos hemos dicho que sí, y lo seguiremos haciendo”.

Por último, en cuanto a expectativas de cara al 21 de mayo, no quisieron anticipar nada sobre sus expectativas, pero aseguraron que la candidatura de Patxi Lópz es la que más voto oculto tiene y están convencidos que esto se reflejará cuando se recuenten las urnas.