Malestar por el discurso del rey en la izquierda y los nacionalistas, y satisfacción de PP y Cs

El discurso del rey Felipe VI sobre la situación de Catalunya, en el que ha llamado a asegurar "el orden constitucional" y ha acusado de "deslealtad inadmisible" a los autoridades de la Generalitat, ha sido recibido con malestar por parte de los partidos de izquierdas y nacionalistas.

Podemos, según fuentes de la dirección del partido, destaca que las palabras del rey les ha dejado "preocupados y sorprendidos". "Felipe VI ha perdido la oportunidad de ser parte de la solución, ha mostrado nula capacidad para entender España y solo se ha dirigido a una parte de los españoles", han señalado dichas fuentes de la formación morada.

Desde Twitter, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha criticado el mensaje del monarca y le ha respondido: "No en nuestro nombre".

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de octubre de 2017

En el mismo sentido se han manifestado otros dirigentes del partido en sus cuentas en esta red social. Para la portavoz en el Congreso, Irene Montero, el rey "se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia", mientras que para el portavoz en el Senado Ramón Espinar, Felipe VI ha pronunciado "el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional", que "une su destino al del Gobierno".

El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos dialogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia — Irene Montero (@Irene_Montero_) 3 de octubre de 2017

El Rey acaba de hacer el discurso más irresponsable en 44 años de monarquía constitucional.



Une su destino al del Gobierno.



Un desastre. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 3 de octubre de 2017

Un Jefe del Estado que nadie votó apoyando sin fisuras al PP. Fin de la monarquía. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 3 de octubre de 2017

Contundente también ha sido el coordinador general de Cataluña En Comù y portavoz de En Comù Podem en el Congreso, Xavier Domènech, al afirmar: "Un jefe del Estado que nadie votó apoyando sin fisuras al PP. Fin de la monarquía".

También muy crítico ha sido el coordinador general de IU, Alberto Garzón, quien, en un artículo, ha señado que el rey "no ha estado a la altura del momento político". "En vez de puentes, el jefe de Estado ha puesto un frontón que alimenta la tensión y el conflicto tanto en España como en Catalunya", ha señalado.

Garzón, que lamentado que el monarca no haya pronunciado "ni una vez la palabra diálogo", señala que "el ciudadano Felipe de Borbón está preparando el terreno para una intervención durísima contra Catalunya por parte del Gobierno más corrupto de toda la Unión Europea".

Las formaciones nacionalistas también se han mostrado decepcionadas por el mensaje de Felipe VI. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que, tras este mensaje del monarca "Catalunya está un poco más lejos". En un mensaje en su perfil de Facebook, Ortuzar ha lamentado que los máximos dirigentes del Estado español "siguen sin querer ver el auténtico problema".

Desde el lado independentistas, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha identificado, en un mensaje de su cuenta personal de Twitter, el mensaje del rey sobre el proceso independentista catalán con el discurso del PP, mientras el también diputado Joan Tardà ha escrito: "Felipe VI digno de Felipe V".

FeliPPe. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de octubre de 2017

El senador por Girona y dirigente del PDeCAT Joan Bagué ha criticado el mensaje del Felipe VI, que "ha dejado de considerarnos como conciudadanos". "No ha hecho ni una referencia a las 800 víctimas del día 1 de octubre por la policía española", ha añadido en un mensaje de su cuenta personal de Twitter.

El presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, ha reaccionado al mensaje del rey sobre el proceso independentista catalán preguntándose "¿dónde estaba Felipe VI cuando la violencia de estado hirió a 800 votantes? y ¿dónde está cada vez que el TC vulnera la voluntad democrática de Catalunya?".

El PSOE echa en falta un llamamiento al diálogo

Por su parte, con casi veinte minutos de retraso de la hora prevista para hacer una valoración del discurso pronunciado por el jefe del Estado, el PSOE se limitó a hacer una breve y escueta valoración de apoyo a las palabras del monarca, políticamente correcta, pero de la que se traslucía el malestar que existe en Ferraz porque no se haya hecho un llamamiento al diálogo y la negociación, informa Manuel Sánchez.

Los socialistas se limitaron a una valoración breve y escueta de las palabras del jefe del Estado

A través del responsable de Asuntos Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, los socialistas se limitaron a señalar su coincidencia con la defensa hecha por le monarca de la Constitución, el Estatut, el Estado de Derecho y la integridad de España. El portavoz socialista valoró también la “importante apelación” hecha por el jefe del Estado a la concordia y al entendimiento entre todos los pueblos de Catalunya y de España.

Pero más allá de la valoración oficial, según fuentes consultadas, el PSOE ha echado en falta en el discurso del monarca, aunque no lo dijo públicamente, un llamamiento al diálogo y a la negociación, que es la postura que está manteniendo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para afrontar el conflicto.

No obstante, por respeto institucional y porque entiende que en estos momentos debe primar la unidad, el PSOE no trasladará esta valoración en público.

PP pide "responsabilidad" a todos los partidos

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido que el mensaje de "concordia y responsabilidad" que ha lanzado el rey tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas como solicitó ayer Mariano Rajoy. "Desde el PP apelamos a que ese mensaje de concordia, ese mensaje de responsabilidad tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas, tal y como solicitó ayer el presidente del Gobierno", ha afirmado Casado en una intervención posterior al discurso pronunciado hoy a las nueve de la noche por el Monarca.

Casado ha destacado también de las palabras del Rey el mensaje que ha enviado a las personas que se sitúen por encima de la ley "quebrando la confianza de los españoles y quebrando también la fraternidad en Cataluña", de las que ha dicho Casado que "tendrán que tener también las consecuencias que recoge el ordenamiento jurídico".

Ha añadido que el PP se une al "mensaje de tranquilidad" que ha lanzado el Monarca a todos los españoles y en especial, ha precisado, cuando se ha dirigido a todos los catalanes para decirles que "no están solos, que la Corona, una vez más, y el Gobierno de España están con todos los que están comprometidos con la construcción de una democracia ejemplar y de un sistema y un Estado de Derecho que va a seguir funcionando".

España necesita esperanza y liderazgo.El Rey ha dado la cara por todos.Es momento de actuar para garantizar la unión de todos los españoles pic.twitter.com/2Do8mt5ho6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de octubre de 2017

El Rey acaba de garantizar que en Cataluña prevalecerá el Estado de Derecho. Viva España. Viva el Rey. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 3 de octubre de 2017

También en Twitter, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido el mensaje del Rey Felipe VI en un momento en el que es necesario actuar "para garantizar la unión de todos los españoles". "España necesita esperanza y liderazgo. El Rey ha dado la cara por todos", ha escrito el líder de la formación naranja en su cuenta personal. Además, en un comunicado, Ciudadanos ha elogiado el "discurso imprescindible" del Rey, en el que ha defendido que el Estado debe "asegurar el orden constitucional" ante quienes quieren "quebrar la unidad de España".

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, por su parte, ha defendido que el Rey ha garantizado que en Cataluña prevalecerá el Estado de Derecho. "Viva España. Viva el Rey", ha escrito en Twitter.