El Parlamento de Andalucía rechazó la semana pasada con los votos de PSOE, PP y Cs, una proposición de Ley de Podemos que perseguía entre otras cosas prohibir los lanzamientos de animales, el empleo de éstos en circos y atracciones feriales y la asistencia de menores de 18 años a espectáculos taurinos. Uno de los impulsores de la norma fue Jesús Rodríguez, secretario Político de Podemos Andalucía, profesor de instituto, y amante de los animales desde muy pequeño. Ha convivido con ellos desde siempre. Hoy tiene una “una perrita”. “Se llama Frida. Es una chucha. Es un amor de infancia heredado de mi madre, que es una limpiadora con sensibilidad de justicia social y un amor inmenso a los animales y a la naturaleza, que nos transmitió a todos los hermanos”, dice en conversación telefónica con Público.

Rodríguez explica, a preguntas de Público, las razones de la presentación de la ley, que pretendía pasar de la prohibición del maltrato al cuidado animal. “Tres elementos nos llevaron a redactarla. Por un lado, las cifras estadísticas de maltrato animal, que son vergonzantes en Andalucía, estamos en el furgón de cola. Por otro, estamos un grupo de gente, que veníamos de una conciencia sobre la cuestión animal, desde hace décadas. Y, por último, teníamos el compromiso de la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía: Una Andalucía de cuidados tenía una deuda con los animales con los que compartimos la tierra. Y todo lo hicimos en contacto con los colectivos animalistas, por lo que el trabajo ha sido muy fácil. La ley fue elaborada con los colectivos animalistas y ecologistas. Es una ley de los colectivos. Es muy avanzada por eso. Hemos recibido interés de colectivos animalistas por parte de todo el Estado y también ha habido algunos diputados de otros lugares que se han interesado también por la norma”.

"Es ese punto de vista filosófico el que abre perspectivas de futuro. Los animales merecen protección jurídica"

El último punto, la deuda con los animales, es el eje principal que le da aliento a toda la norma. “Es ese punto de vista filosófico el que abre perspectivas de futuro. Los animales merecen una protección jurídica. No es tanto por su capacidad de conocer ni de construir relaciones complejas, sino que es su capacidad de sentir. Ese es el principal eje. Y, por tanto, el ser humano tiene una responsabilidad de cuidado con ellos. En la norma hay medidas destinadas a atajar el abandono y el cautiverio de animales, incluido el circo, el tiro a pichón, las peleas de gallos, las colonias felinas de las ciudades, que generan algunos problemas, y tienen una mala calidad de vida. Hemos querido meter medidas concretas, que son en realidad incursiones en esa idea de Andalucía de cuidados”.

Al respecto de los toros, un tema prácticamente sagrado en Andalucía, dice Rodríguez lo siguiente: “Solo nos metimos en dos cosas, porque sabíamos que era un tema tabú y no había consenso parlamentario. Aunque en la sociedad sí que hay un consenso creciente en eso. Nos metimos con las becerradas, una cría de menos de dos años no puede estar en eso, ser maltratada. Y nos metimos en que los menores no podían participar en espectáculos de maltrato animal. Ahí va una idea de protección de los menores, que entra con calzador en esta ley, porque no es de maltrato animal sino que es una ley de bienestar animal. Pero hay una dialéctica entre ambas cosas. Una sociedad que cuida a los animales no los maltrata”.

"Con los toros, solo nos metimos en dos cosas, las becerradas y los menores de 18, porque sabíamos que es un tema tabú"

Rodríguez tiene muy claro que la sociedad andaluza en este tema está muy por encima del nivel de discusión que se vivió en el Parlamento andaluz la semana pasada. “Llama la atención que los partidos destinaron a este debate a diputados de segunda fila, que no entraban en la materia ni en la discusión. La filosofía de la ley el PSOE no la puede asumir, porque hay un trabajo de lobbies detrás, y porque también está la permanente obsesión del PSOE de bloquear iniciativas que no controla. Pero como saben que la este debate está en la sociedad, van a presentar una ley de animales domésticos, que va a rebajar mucho el concepto de nuestra ley. A partir del cariño, de la relación con las mascotas, nosotros podemos trazar otras relaciones. Por supuesto, cualquier medida que mejore el bienestar animal la vamos a apoyar, pero todo lo que suponga cercenar las partes importantes de la ley, eso lo vamos a criticar. Además, esa iniciativa del PSOE no existiría sin nuestra propuesta. Las prisas que se han dado para elaborar un proyecto tienen que ver con nuestra iniciativa y el clamor en la sociedad”.

¿Qué va a hacer ahora Podemos Andalucía con su ley? “Volveremos a plantear algo parecido después de hacer algún balance con los colectivos, con la gente que ha ido dándole cariño a la ley. Esto no se cierra en esta discusión parlamentaria. La guerra esta ganada en la sociedad. Una cosa es esta batalla concreta, que había que darla. Ha aparecido como una iniciativa que va siendo asumida. Y otro frente de batalla son las diputaciones y los municipios, porque gran parte de la desidia administrativa de fenómenos de maltrato animal tiene que ver con gestiones municipales.

Primarias en Andalucía

La entrevista con Jesús Rodríguez se produce en medio del proceso de primarias que tiene abierto Podemos Andalucía para decidir sus candidatos en las próximas autonómicas. Compiten dos equipos, el de Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos Andalucía, y el de Isabel Franco, diputada al Congreso por Huelva. Jesús Rodríguez, a preguntas de Público, analizó así el proceso de primarias: “Nosotros desde Andalucía no controlamos el censo. El control del proceso se realiza desde Podemos estatal. La gran novedad es que por primera vez las primarias se van a hacer por provincias, no se van a permitir cuneros y se va a utilizar el método más proporcional posible".

"Resulta un tanto paradójico -prosigue Rodríguez- que una dirección (la andaluza) que debería proponer un método que le beneficie, proponga el dowdall, que garantiza la proporcionalidad y abre puertas de futuro en el seno de Podemos. Cuando vengan las elecciones generales, ya tenemos modelos por provincia y sistemas proporcionales con listas abiertas. Esa garantía democrática es inusual. Hasta ahora el método utilizado por Podemos estatal es el llamado desborda, muy mayoritario. Este sistema, el dowdall, es muy arriesgado para nosotros pero hemos preferido la coherencia”. Los candidatos elegidos por los inscritos de Podemos, después van a confluir en otras primarias con los candidatos de IU para conformar las listas definitivas que van a poder votar los andaluces y andaluzas en los comicios.

"Tenemos que darle un segundo aliento a Podemos.

Volver al Podemos inaugural que no se miraba a sí mismo"

Rodríguez es un firme aliado de su tocaya de apellido, Teresa Rodríguez. Preguntado por Público, así argumenta su apoyo y explica el proyecto de la candidatura de la secretaria general: “Sin Teresa Rodríguez hay muy pocas posibilidades de encarar un proceso de confluencia con IU y unas eleciones con el PSOE. En Andalucía hay que ponerse las gafas verdiblancas. Sin Andalucía no se gana. [Los críticos] tendrían que escuchar y ponerse las gafas verdiblancas. Por lo menos asumir una especificidad andaluza, problemas andaluces que requieren respuestas andaluzas, que se puedan incorporar después al acervo de Podemos estatal. Falta madurez para incorporar Andalucía a un proyecto ganador estatal y falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en el terreno de la plurinacionalidad. Hace falta mucha discusión política y mucha claridad y apertura hacia fuera. Tenemos que darle un segundo aliento a Podemos. Volver al Podemos inaugural que no se miraba a sí mismo. Necesitamos herramientas de apertura y claridad política, y no ambigüedad estratégica y ombliguismo. Con todo lo que está pasando, la normalización de la precariedad y el efecto del cansancio, el ombliguismo es el principal enemigo del cambio. Incorporar gente nueva a las filas del cambio. Esa es la idea que compartimos con la dirección de IU en Andalucía”.

¿Qué piensa Rodríguez de las insinuaciones de que Teresa Rodríguez quiere disgregar Podemos? “El debate que tenemos me parece el mismo debate que se produjo entre Alberto Garzón y Cayo Lara. Había una IU que buscaba hacia afuera y había un Cayo Lara que se agarraba a las siglas para obviar su impotencia. Aquí pasa lo mismo. ¿Eso significa que las dos direcciones, la de IU y Podemos, se van a fusionar? No. Eso significa que su práctica política va a abrirse hacia fuera. La gente milita cada vez más por fuera de las organizaciones políticas. Una organización inteligente no hace discusiones más o menos religiosas sobre nombres. Una organización seria discute cómo abrir el espacio a gente que quiere sumarse a un proyecto de cambio. Esa es la discusión real”.

Jesús Rodríguez es hoy diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía, pero ya no lo va ser más. Ya no irá en las listas. “La tasa de mortalidad de no ser diputado es del 0 por mil. Las peleas por los sillones sientan mal. Para nosotros es fundamental educar en la rotación. El trabajo militante no solo se hace desde la tribuna. Si queremos dar ese debate, alguien tiene que dar un paso atrás. Yo voy a seguir siendo militante. Se hace, como militante, un trabajo que no se pone en valor, que no sale en los vídeos. Tenemos que volver a poner en valor eso”.