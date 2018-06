Margallo presenta medio millar de avales a su candidatura para liderar el PP

El ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha sido el primero de los aspirantes a liderar el PP en formalizar su candidatura con la presentación de 500 avales en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova. "Me han llamado de todo menos tonto, si creyese eso no estaría aquí. Mi afán de notoriedad a estas alturas de la película es ninguno", ha dicho sobre su candidatura.

Margallo, que ha negado que se presente para hacer oposición a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ("usted cree que yo tengo edad de hacer candidaturas contra nadie", ha dicho cuando se le ha preguntado por ello), ha asegurado que el proceso electoral en el partido conservador es "elegir entre continuismo y reforma", como se hizo "en 1977 entre Arias Navarro y Adolfo Suárez", ha dicho.

El exministro de Exteriores ha asegurado que su programa electoral "reformista" está en los tres libros que ha escrito y ha abogado por poner encima de la mesa varios pactos, como una reforma constitucional, otro sobre limpieza y regeneración democrática, y un pacto por Europa. Margallo ha adelantado que si no logra el voto de los afiliados en las primarias del 5 de julio, revisará el programa de los dos candidatos que continúen adelante y apoyará en el Congreso extraordinario del partido al que más se acerque al suyo.

Sobre los apoyos de los exministros Íñigo de la Serna y Fátima Báñez a la candidatura de Sáenz de Santamaría, Margallo ha comentado que le parecen "logicos, cuando ha estado seis años de vicepresidenta nombrando cargos". "Hay también varios exministros que son amigos mios, un grupo bastante numeroso y bastante reformista; pero se lo voy a decir yo, que lo digan ellos si me apoya", ha rematado.



(Habrá ampliación)