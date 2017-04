El presiden#te del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar de viva voz ante el tribunal del caso Gürtel, que ha acordado este martes su citación como testigo en su condición de alto cargo del PP durante los negocios de la primera época de la trama corrupta, según confirman fuentes jurídicas.

Es el tribunal el que debe decidir cómo declarará Rajoy, pero las mismas fuentes descartan que pueda hacerlo por escrito, en contra de lo que afirman en los aledaños populares.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo prevé la declaración por escrito de un presidente del Gobierno cuando es citado en función de su cargo, que no es el caso. O la declaración por escrito de la familia real.

El juicio sobre la primera época de los negocios de Gürtel se encuentra en su fase de vista oral y está sometido al principio de contradicción: todas las partes tienen que tener una igualdad de armas y la posibilidad de interrogar al testigo de viva voz. Y también de escucharlo, como puede ser Francisco Correa, el líder de la trama que organizaba los mítines del PP cuando Rajoy era alto cargo del partido y se encargaba de la coordinación de campañas electorales.

La declaración de Rajoy se puede producir por videoconferencia, como ocurre con los testimonios de policías o forenses, con el fin de no interferir en su trabajo de presidente de Gobierno. “Es un procedimiento habitual”, explican estas fuentes que recuerdan casos como el de Artur Mas, quien en 2014 declaró por videoconferencia desde su despacho oficial de presidente de la Generalitat en el juicio sobre el asalto al Parlament.

Si se acuerda que declare por videoconferencia, Rajoy podría testificar desde su despacho del Palacio de la Moncloa o desde su despacho de la sede central del PP, en la calle Génova. (Sede que fue rehabilitada con dinero negro como demuestran los papeles sobre Luis Bárcenas y que forman parte de otra pieza separada del caso Gürtel).

Otro precedente para la declaración en persona ante un tribunal es el de Felipe González, quien tuvo que comparecer en el Tribunal Supremo para declarar sobre el caso GAL, aunque ya había dejado de ser presidente del Gobierno.

El tribunal del caso Gürtel tampoco ha fijado aún la fecha, aunque hay señalados interrogatorios de testigos hasta el mes de junio. Entre ellos, Esperanza Aguirre, que comaprecerá este próximo jueves, así como los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas.

La imagen dará la vuelta al mundo

La imagen del presidente del Gobierno testificando sobre la financiación de su partido en Gürtel dará la vuelta al mundo. Rajoy era el único de los directores de campaña electoral de la época que no había sido citado a declarar por el tribunal.

Mariano Rajoy fue director de campaña del PP en 1995 (elecciones municipales y autonómicas) y de las elecciones generales de 1996 y 2000 que dieron el triunfo a José María Aznar. Además, fue secretario general del partido y su presidente.

La Fiscalía se oponía a su declaración porque considera que no iba a aportar nada nuevo. En el juicio ha quedado demostrado que el PP manejaba una Caja B, nutrida con aportaciones de empresarios. Y Correa ha reconocido que cobraba las comisiones a cambio de obra pública, y que las entregaba en “Génova”. Además, también ha quedado probado que la organización financió las campañas de los candidatos a alcalde Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.

Al final, la declaración de Rajoy, a pesar de todos los intentos del PP por orillar el caso y pese a todas las dilaciones en un proceso que fue enviado desde la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego al Supremo, además de su enjuiciamiento en parte en el TSJ de Valencia por los negocios en dicha comunidad autónoma, para luego regresar a la Audiencia Nacional.

La citación de Rajoy como testigo fue solicitada por la acusación popular que ejerce Asociación de Abogados Demócratas (Adade) y que está representada por el abogado José Mariano Benítez de Lugo.

El caso Gürtel es para Mariano Rajoy lo que el caso Faisán es para Alfredo Pérez Rubalcaba y su mano derecha en el ministerio del Interior, Antonio Camacho. Siempre regresan.

El primero ha provocado la comparecencia del dirigente popular ante el tribunal casi diez años después de que estallara, en febrero de 2009. Y el segundo ha regresado con fuerza once años después, con la reciente apertura de una pieza separada en la Audiencia Nacional por la aparición de un informe policial que analiza el chivatazo a ETA y encargados por las cloacas de Interior.

Mientras, el tribunal del caso Gürtel se ha fracturado definitivamente. Por un lado se encuentra el presidente, Ángel Hurtado, quien era contrario a la citación de Rajoy como testigo. Frente a él, José Ricardo de Prada, siempre defensor de que el líder popular declarara.

Ha inclinado la balanza Julio de Diego, un magistrado discreto pero que no se amilana cuando cree que debe adoptar una decisión difícil. Ya lo demostró cuando votó a favor de la recusación en el caso Gürtel de su colega y amiga Concepción Espejel, presidenta de la sección segunda encargada de enjuiciar esta trama corrupta. Espejel fue apartada del caso al igual que Enrique López, magistrado con fuerte vinculación con la fundación FAES de José María Aznar.

