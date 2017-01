Más de 20 juristas se unen al ex teniente Segura en su recurso contra Defensa ante la justicia europea

MADRID.- Más de 20 juristas, abogados y catedráticos de derecho se han comprometido a colaborar con el ex teniente Segura en la redacción del recurso contra su expulsión de las Fuerzas Armadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.



"Les une la preocupación por la merma que está sufriendo la libertad de expresión en España, la cual está siendo bendecida por la alta magistratura", explica en un comunicado la Plataforma por la Honestidad (PxH), creada para ayudar a Ana Garrido Ramos, funcionaria que destapó el caso Gürtel y que impulsa una ley para la protección integral de los denunciantes de corrupción.



"El derecho fundamental a la libertad de expresión existe para poder decir cosas que pueden molestar. Si solo dijéramos cosas políticamente correctas, no haría falta", señala el Josep Jover coordinador del equipo de letrados que colaborarán con Segura, cuyos gastos jurídicos se han sufragado con donaciones ciudadanas y la PXH ha hecho públicos.



"Y más en este caso —continúa Jover, abogado, auditor y gestor de conflictos— donde lo que se denuncia es la imposición del miedo a no hablar de la corrupción en un estamento tan vital como el Ejército". Un estamento "que, al fin y al cabo, vive de los impuestos de los ciudadanos", añade la plataforma.



En el equipo de juristas destaca Mercé Pigem Palmés, exdiputada y exmiembro de Consejo General del Poder Judicial, Jordi Morató Aragonés, exmagistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; Oriol Rusca, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española o Carles Sánchez, exsubdirector General de la Policía de Catalunya.

Relación del equipo jurídico completo del ex teniente Segura

La PxH ha facilitado la lista completa de los juristas que acompañarán al ex teniente Segura:



José Muelas, abogado, líder de la Brigada Tuitera.



Oriol Rusca, abogado.



María Jesús Garcia, jurista de la Plataforma por la Honestidad.



Jorge Páez Mañá, doctor en Derecho. Ha trabajado en el Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional, exconsejero Técnico del Tribunal Supremo.



Verónica Luque, letrada especialista el derecho a la Libertad de expresión.



Mercé Pigem Palmés, abogada. Exdiputada y exmiembro del CGPJ.



Alfons López, notario en excedencia. Exdiputado, exmiembro del CGPJ.



Carlos Urrestarazu, exletrado y exdirector de varias empresas públicas.



Carmen Moliné Jorques, abogada especialista en relaciones con la UE.



Victor Almonacid Lamelas, exsecretario del Ayuntamiento de Alzira (Valencia).



Jordi Morató, abogado, exmagistrado suplente del TSJC, especialista en Derecho Administrativo. Consultor internacional en temas de Derechos Humanos.



Javier Lanaspa Sanjuán, abogado procesalista.



Juan Miguel Pulpillo, abogado especialista en estructura y ciberseguridad en Instituciones.



Pilar Esquinas, abogada administrativista.



David Companyon, exsecretario de la mesa del Parlament de Catalunya y miembro de la Comisión de Interior del Parlament.



Carles Sánchez Ruiz, geógrafo, exsubdirector General de la Policía de Catalunya, gestor de conflictos sociales.



Josep Jover i Padró, abogado, auditor y gestor de conflictos.



Laura Pérez Lacueva, letrada penalista y gestora de conflictos. Barcelona



Además de tres especialistas de Derecho Militar que han decidido permanecer en el anonimato.