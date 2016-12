Más de medio millar de policías 'rodearán' el Congreso para proteger la investidura de Rajoy

MADRID.- El Congreso de los Diputados va a quedar totalmente “encapsulado” este sábado por el fuerte dispositivo de seguridad elaborado por la delegación del Gobierno en Madrid con el fin de aislar la sede parlamentaria de la manifestación convocada por la tarde para protestar por la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. “Es un dispositivo de máxima seguridad”, dijeron a Público fuentes conocedoras del despliegue preparado.



Más de 500 agentes de policía participarán en este operativo, agregan fuentes consultadas: “Es difícil precisar la cifra exacta porque hasta el último momento no se hará una evaluación de la situación”. En cualquier caso, es un dispositivo “muy amplio”.







La manifestación ha sido convocada por el Coordinadora 25-S, nacida de la primera manifestación que tuvo lugar junto al Congreso el 25 de septiembre de 2012, bajo el lema “Ante mafia, democracias. Rodea el Congreso”. La iniciativa cuenta con autorización de la delegación del Gobierno para discurrir desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol entre las 17:30 horas hasta las 21 horas.

Cartel de la manifestación contra la investidura de Mariano Rajoy del sábado 29 de octubre. / Europa Press

En concreto, la delegación del Gobierno ha echado mano de recursos policiales de otras comunidades. Así, desde Sevilla, sede de una de las 11 zonas de Unidades de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios) repartidas por toda España, han llegado a Madrid “al menos cuatro grupos de UIP. Cada uno de ellos cuenta con 50 agentes con sus correspondientes furgonetas (unas 9 por cada grupo) al mando de un inspector.



De Madrid se han desplegado otros cuatro grupos, con lo que suman alrededor de 400 agentes especializados de la UIP en el operativo. Además, según las mismas fuentes, participarán los agentes de uno de los tres grupos de caballería que la Policía tiene en Madrid. En ocasiones anteriores (en concreto, en la protesta del 25 de septiembre de 2012) ya intervinieron estos efectivos de caballería.

En esta ocasión también participarán en el operativo elaborado por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana efectivos de un cuerpo especial: los GOES (Grupos Operativos Espaciales). Tanto su número como su distribución en torno al Congreso de los Diputados “se mantienen en reserva ya que una de sus características es la intervención por sorpresa para solucionar situaciones que requieren su actuación”, explican las citadas fuentes. “Pero estarán dispuestos”, agregan.



Este dispositivo externo se completa con los efectivos que dispone la Comisaría especial del propio Congreso de los Diputados, que cuenta con alrededor de 150 agentes, entre uniformados y de paisano. Estos oficiales no participan en el dispositivo exterior, pero son los responsables de controlar a todas las personas que acceden al complejo parlamentario.



La cifra total de efectivos policiales “superará con creces los 500 agentes entre las diferentes unidades y especialistas", según las fuentes consultadas. "Por ejemplo, entre la tarde del viernes y la mañana del sábado actuarán los especialistas de la unidad de subsuelo para revisar la red de alcantarillado que circunvala el Congreso de los Diputados, aunque estos agentes suelen intervenir casi siempre que hay un pleno en la cámara”, explican.



El “encapsulado” del complejo parlamentario del Congreso de los Diputados “será total con el sellado de los accesos, tanto en la Carrera de San Jerónimo, desde antes del cruce con Cedaceros hasta su fin en la plaza de Neptuno, además de otras calles que confluyen en el recinto como Zorrilla, Marqués de Cubas, Prado y otras menores desde primeras horas de la tarde”.



Solo estará permitido el tránsito de los residentes y de las personas que justifiquen un trabajo en la sesión de investidura. El pleno de la Cámara baja está convocado a las 18:30 horas y está previsto que la votación del candidato Marian o Rajoy finalice pasadas las 20:15 horas. El dispositivo policial no se levantará hasta entrada la noche “si no hay ninguna incidencia que aconseje prolongarlo”, explican las fuentes.