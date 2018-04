Me quedo con la mentira.

Me quedo con el fraude.

Me quedo con la estafa.

Me quedo con la chulería.

Me quedo con la falsificación documental.

Me quedo con el abuso de poder.

Me quedo con la desigualdad de oportunidades.

Me quedo con la corrupción.#MeQuedoConCifuentes#FelizFinde