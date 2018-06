La jueza que investiga las irregularidades del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes ha tomado declaración este lunes de los principales imputados en el caso. Entre ellos se encontraba el profesor Rodrigo Martin, que ha negado haber calificado ni examinado a la expresidenta regional, lo que contradice unas declaraciones efectuadas por el profesor a la cadena SER en las que manifestaba lo contrario.

Martin, uno de los profesores que supuestamente convalidó asignaturas en la promoción de Cristina Cifuentes, ha precisado que él calificó a aquellos alumnos que le presentaron un trabajo, que fueron entre 10 o 12, pero que su sorpresa llegó cuando vio que en las actas finales había 21 alumnos calificados, entre ellos Cifuentes, a los que no había calificado pero que sí aparecían como evaluados.

El docente ha querido dejar claro que en aquellas declaraciones a la prensa todavía no había visto el acta final y que cuando la periodista le preguntó por el nueve que obtuvo Cifuentes de calificación, entendió que si tenía esa nota era porque habría entregado un trabajo, teniendo en cuenta que él no recordaba los nombre de los alumnos.

Se trata de la misma línea argumental que ha defendido después Susana Galera, otra de las profesoras del máster que supuestamente convalidó asignaturas y que, como Martín, está investigada.

Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, se ha acogido a su derecho a no declarar

Álvarez Conde, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), ha comparecido también este lunes como investigado por un delito de falsedad documental, si bien se considera que su responsabilidad en la causa es mucho mayor pues las irregularidades no afectan únicamente al caso de Cifuentes.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que Conde ha leído un escrito ante la Sala en el que ha argumentado los motivos por los que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Una vez se resuelva el recurso de apelación sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes y la petición efectuada por la defensa de la expresidenta regional para elevar la causa al Supremo, ha dicho, él estará en condiciones de dar las explicaciones oportunas y aclarar todo lo que se investiga en este procedimiento.



La jueza rechaza enviar la causa al Supremo

La jueza también ha rechazado la petición de la expresidenta de la Comunidad de Madrid de remitir la causa al Tribunal Supremo y, con ello, suspender la declaración que tiene que prestar mañana como investigada por dos delitos.

La jueza ha recibido este mismo lunes la declinatoria presentada por el abogado de Cifuentes para suspender esa declaración al entender que debe ser el Supremo quien investigue los hechos por haber un aforado afectado, el diputado del PP Pablo Casado.

Cifuentes tendrá que acudir este martes a las 9.00 horas al juzgado para declarar por delitos de cohecho y de falsificación de documento público por el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La jueza argumenta que no procede enviar la causa al Supremo ni siquiera plantearse una posible división de la misma entre aforados y no aforados

La jueza argumenta en un auto que no procede enviar la causa al Supremo ni siquiera plantearse una posible división de la misma entre aforados y no aforados porque todavía no hay ningún investigado que tenga esa condición. Recuerda que tan solo ha remitido al Congreso un escrito para saber si Casado es o no aforado y no ha realizado ninguna exposición razonada ante el Tribunal Supremo sobre el dirigente del PP.

Lo hará o no en función del resultado y del "estudio detallado" de las diligencias de investigación que se han practicado y que se practiquen en el futuro en la denominada "pieza C", la que afecta a Casado. Según la jueza, quedan pruebas que aún no se ha practicado de carácter documental, declaraciones de testigos y de otros investigados. Y añade que ha habido "extremos relevantes" de la pieza C han sufrido "variaciones" a lo largo del procedimiento.