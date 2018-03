La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha instado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a que autorice a hacer público su trabajo del máster de la Universidad Juan Carlos I de forma inmediata, si quiere acabar con las dudas que pesan sobre su expediente académico.

Calvo, también profesora de universidad, ha mostrado su perplejidad absoluta por lo que está ocurriendo, y ha explicado que el trabajo del máster tiene que tener cuatro copias perfectamente registradas, que están en manos del centro educativo o de los profesores. “La señora Cifuentes sólo tiene que autorizar que se haga pública una copia y aclararlo todo ante los madrileños y se acabó el problema. Si no lo hace, es que hay un problema”, ha informado.

La dirigente socialista ha calificado la situación como “muy lamentable” y ha recordado que el comportamiento de Cifuentes no sólo pone en evidencia la Universidad Juan Carlos I, sino a todas las universidades de España al poner en cuestión la seguridad del trabajo académico.

Calvo ha indicado que, en su faceta como profesora de Universidad, sus actas nos las toca nadie, las tiene en su poder y trabaja con ellas con una clave personal que nadie más conoce. Esto, según ha dicho, es lo habitual.

Rovira, “poco ejemplar”

Por otra parte, Calvo también se ha referido a la situación de Catalunya y ha criticado la sesión de investidura celebrada el jueves porque, según ha dicho, los proponentes sabían que “no era viable, ni legal”, ha afirmado.

La dirigente socialista ha indicado que los independentistas “están lapidando” una oportunidad de gobernar para que Catalunya recupere la normalidad democrática y estatutaria, “y en su lugar lo único que están creando es más frustración y más desconfianza entre la ciudadanía”, ha afirmado.

Calvo ha indicado que, aunque no es el escenario ideal, todo parece apuntar a una nueva convocatoria de elecciones el 15 de julio, porque no ve a los independentistas con voluntad de cambiar el rumbo. “Están demostrando que no saben hacer política”, ha dicho.

En cuanto a la fuga de la dirigente de ERC, Marta Rovira, ha indicado que su actitud de quitarse del medio es “poco ejemplar” y dice “muy poco” de una dirigente política. Para Calvo, es una decisión totalmente “equivocada” y ha asegurado que no entienden las explicaciones que ha dado para justificarla.