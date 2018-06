El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha negado hoy ante la juez que recibiese presiones del entorno de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso de su máster, aunque ha reconocido que mantuvo conversaciones con el consejero de Educación, Rafael van Grieken.

Ramos ha declarado esta tarde en calidad de testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las supuestas irregularidades en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico que cursó Cifuentes en 2012.

Durante la declaración, que se ha prolongado casi tres horas, el rector ha negado presiones de cualquier tipo por parte del entorno de Cifuentes para modificar actas o falsificar el trabajo de fin de máster de la expresidenta, según han informado a Efe fuentes jurídicas. Sí que ha reconocido que Van Grieken contactó con él para saber si la Universidad iba a conceder una rueda de prensa tras estallar el caso y le pidió que les remitiese las actas del máster cuando las tuviese.

Ramos ha defendido que él siempre creyó que tanto el acta del trabajo de fin de máster de Cifuentes como la documentación que le remitieron de los estudios era real y que fue después de que se conociesen las presuntas irregularidades cuando supo que no había registro de dicho acta.

La documentación de los estudios de la expresidenta, ha dicho, se la proporcionó el exdirector del máster que cursó Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, y la secretaria del tribunal del trabajo de fin de máster, Cecilia Rosado -ambos imputados-, a través de un correo electrónico dirigido a su cuenta personal. Tras recibirlo, ha proseguido Ramos, su secretaria se la remitió a la secretaria de Van Grieken, si bien no ha justificado por qué no usó para ello el correo de la universidad.

Ramos ha explicado que también contaba con la versión del profesor Pablo Chico -también imputado-, que le envió una declaración en la que se dejaba constancia de que no había ninguna irregularidad en el máster, por lo que no había motivos para pensar lo contrario. La juez también le ha preguntado sobre las supuestas irregularidades del máster del candidato a la presidencia del PP Pablo Casado, que investiga en una pieza separada, si bien el rector no ha entrado en muchos detalles al respecto, según las fuentes.

A la salida de su declaración, Ramos ha hecho unas breves declaraciones a los medios en las que ha querido dejar claro que los hechos que se investigan en esta causa son "muy anteriores" a su toma de posesión como rector, en marzo de 2017. Y ha asegurado que "la gran perjudicada" de todo esto es la Universidad, razón por la que están colaborando "con absoluta transparencia con la Justicia".

Además de Ramos, esta tarde también han declarado el vicerrector de Planificación de la Universidad, Andrés Martínez, y la secretaria general, Pilar Charro, que denunció el robo de su ordenador un día antes de que estallase el caso.

Recientemente la Fiscalía de Móstoles (Madrid) ha abierto diligencias para investigar a Ramos por otro procedimiento. En concreto, la Fiscalía ha decidido investigar si Ramos incurrió en un presunto "trato de favor" al cederle a una empresa un hangar y otras instalaciones de la URJC provocando un "quebranto de más de un millón de euros" para el centro.