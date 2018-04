Ciudadanos mantiene a salvo a Cristina Cifuentes a pesar de que la polémica de su máster ha llegado a los tribunales. Podemos y PSOE han instado a la formación naranja que defienda la moción de censura que puede echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero Albert Rivera mantiene al partido en sus trece y continuarán por la defensa de la comisión de investigación, que debería ponerse en marcha "antes de que se tome cualquier decisión política".

Mientras sostienen de esta forma a Cifuentes, el líder de Ciudadanos no ha dudado en dar otro de los discursos de la formación en los que se proclaman como partido que "está consiguiendo regenerar la vida pública". Aunque los partidos de la oposición han denunciado que, si de verdad defienden la regeneración política, uno de los pasos que deben dar es echar a Cifuentes de la presidencia. Ramón Espinar, secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, ha declarado este miércoles que "Cs es una formación política a los que los ciudadanos votan para regenerar la vida política" y que "un voto para la regeneración democrática no puede terminar en el apoyo a Cristina Cifuentes y el PP de Madrid".

Rivera ha defendido su posición frente a la corrupción y el fraude: "No nos tembló el pulso para pedir la dimisión del presidente de Murcia por la imputación de varios delitos y tuvieron que hacerle dimitir, ni para pedir que no habría presupuestos si la senadora Barreiro no abandonaba su escaño y tuvo que dejar el PP, ni cuando Sánchez y Díaz defendían que Griñán y Chaves podían quedarse en el escaño imputados y se tuvieron que marchar". Tres casos que no representan una totalidad ya que los titubeos de Ciudadanos con la corrupción y el fraude no son nuevos: la imputación de Dancausa no fue motivo para pedir su cese, al igual que no lo es la imputación por "prevaricación administrativa" de una de sus diputadas de Extremadura, Victoria Domínguez, ni la investigación por fraude del alcalde de Granada.



Rivera le ha reprochado a PSOE que "empiecen a repartirse sillones con Podemos"

Estas declaraciones las ha realizado Rivera durante un Encuentro Ciudadano en León en el que también ha reprochado a los socialistas que construyen "la casa por el tejado" y que están repartiéndose "sillones con Podemos". Afirman que su partido apuesta por una "regeneración sensata" y ha vuelto a defender la comisión de investigación que proponen que se forme desde mañana mismo, para que la semana que viene se ponga en marcha y en dos semanas "puedan pasar por ella los principales actores de esta trama". Después de ella, como ya afirmó Ignacio Aguado, "no están cerrados a ninguna vía". Declaraciones que, sin embargo, ya habían realizado en referencia a la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea.

En este sentido, la comisión de investigación parece más que una búsqueda de la verdad, una estrategia electoral para ganar tiempo. Una iniciativa que sigue la línea de una formación que apuesta más por mantener a un PP en el gobierno debilitado y desgastado por la corrupción que por dar paso a nuevos gobiernos que supongan una regeneración política. Con esta política, tiene la pelota en su campo y los partidos de la oposición continúan poniéndole contra la espada y la pared.



Gabilondo pide a Cs que reoriente su política por "la situación de emergencia"



Lo que sí continúan compartiendo los tres partidos es la necesidad de que se aclaren estas informaciones que han desvelado las irregularidades en el máster de derecho. De hecho, los tres partidos han mantenido un discurso firme y crítico con Cifuentes, denunciando las estrategias de la presidenta como volcar en la universidad todas las culpas. Y, tras conocer la investigación por parte de Fiscalía, Ángel Gabilondo ha señalado la actual situación de "emergencia política" e insistido en pedirle a Cs que reoriente su política "porque, de lo contrario, una vez más serán aquellos que consoliden al PP en el Gobierno" y "en esta situación de emergencia Cristina Cifuentes no puede seguir siendo la presidenta".