Cristina Cifuentes se libra (por ahora) de enfrentarse a otra moción de censura. Ningún partido ha puesto sobre la mesa la dimisión oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las informaciones que desvelan que consiguió el máster en Derecho Autonómico de la URJC de forma fraudulenta. Podemos lanza a Ciudadanos que tienen la "pelota sobre su tejado". Ciudadanos, aunque ha ido endureciendo su discurso, sigue sin forzar su cese. El que más se ha acercado a esta posibilidad ha sido el PSOE de Madrid que es el único que ha afirmado que "si las explicaciones no les convencen" estudiarán las medidas necesarias que puedan tomar, entre las que no descartan la moción de censura.

Aunque todos los partidos se dirigen en la misma dirección: Cifuentes todavía tiene mucho que explicar. Sostienen que los documentos ofrecidos el pasado miércoles a última hora de la noche no son suficientes porque "contradicen" las informaciones del diario.es. Además, defienden que no se entiende por qué no "da la cara ante los medios de comunicación" y por qué no enseña el trabajo de fin de máster.



Ramón Espinar, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, recordaba este viernes en Las mañanas de RNE que su formación ya llevó una cabo una moción de censura contra Cifuentes y no salió adelante. "Presentamos la moción por un imperativo ético, cuando la UCO hizo un informe sobre el amaño de Cifuentes en la cafetería de Madrid. Creíamos que estaba inhabilitada éticamente, y lo seguimos creyendo", afirma Espinar. En este sentido, fuentes del partido confirman a Público que no tienen planteado lanzar otra moción, aunque sí están dispuestos a continuar "trabajando por echar a Cifuentes" y que "si el PSOE ahora sí ve oportuna una moción de censura bienvenida sea" .

Espinar: "Ciudadanos mantiene al Gobierno convirtiéndose en el felpudo del partido más corrupto de Europa"

Pero Espinar también ha dirigido el foco hacia Ciudadanos: "Creemos que la pelota está en manos de Ciudadanos que les prestó el voto para su investidura y ha decidido mantener al Gobierno y convertirse en el felpudo del partido más corrupto de Europa. Esperamos que su actitud cambie, pero que Cifuentes caiga depende de Albert Rivera. Hay un buen indicador como que nos hemos puesto de acuerdo de que hay que hacer que comparezca en Asamblea. Pero veremos si va más allá, soy muy escéptico con Cs".

Como él, son varios los diputados que están pidiendo a la presidenta de la Comunidad que de explicaciones. Entre ellos, Iñigo Errejón que este jueves denunció a los medios de comunicación en el Congreso la "ausencia" de Cifuentes. Errejón seguramente sea el candidato de Podemos para enfrentarse a Cifuentes en las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad. Pero aún no se ha fijado su candidatura ya que todavía tiene que pasar unas primarias. Desde la Ejecutiva estatal y el Consejo Ciudadano Autonómico ya se ha instado en varias ocasiones a que dé el paso, y esta vacilación podría debilitar ahora a la formación morada en momentos tan decisivos para el futuro de la Comunidad y de los partidos de la derecha, al no tener la puesta segura todavía sobre la mesa.



Ciudadanos pide explicaciones pero no da ningún paso

Es cierto que, como lanzan desde Podemos, quién más tiene por hacer y decir es Ciudadanos, que por su apoyo está gobernando Cifuentes. No realmente por una posible moción de censura, que no podrían presentar si fueran solos ya que son 17 diputados en la Asamblea de Madrid y para llevar a cabo esta iniciativa necesitan contar con el 15% de firmas de la Asamblea (22 diputados). Con lo que podrían ejercer más presión es con el pacto de investidura de la presidenta que en su punto 3 dicta que cualquier cargo público que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica" debe dejar su puesto.

Cs: "En 2015 tomamos una decisión correcta, permitir que gobernara el partido más votado pero con una serie de reformas".

Sin embargo, no adelantan decisiones políticas. Ciudadanos, consciente de los resultados favorables de las encuestas electorales, mantiene que la estabilidad es un punto fundamental por el que están siendo tan apoyados. El mismo líder de la formación, Albert Rivera, ha reafirmado esta idea en una entrevista en El Programa de Ana Rosa. El partido considera que en 2015 tomaron "una decisión correcta al permitir que gobernara el partido más votado pero con una serie de reformas". Por ello, Rivera como Aguado, portavoz en la Asamblea de Madrid, han pedido "prudencia" hasta que la situación se aclare.



Aunque el discurso de Rivera este viernes también ha sido más critico que los anteriores de Aguado con los conservadores. "El PP está tan empantanado con González, Granados, Aguirre… el PP en Madrid tiene 20 años a sus espaldas de corrupción. Cifuentes lleva 30 años, ha estado en todos los casos. Tiene tantos problemas de su partido en los juzgados y ahora con el máster que no tiene, o tenia, o que en teoría no tiene, que es muy difícil salir. Cifuentes que está acostumbrada a dar la cara, lleva escondida 48 horas. Hemos pedido que comparezca porque no es un problema de CV es un problema de falsificación. Ha habido una denuncia a Fiscalía, la URJC ha abierto una investigación… ¿qué tiene que esconder para no dar la cara?". Queda por ver, sino se demuestra que el máster lo consiguió de forma legal, si finalmente toman esas decisiones políticas para las que ahora mantienen prudencia.

El acuerdo de toda la oposición para la comparecencia

Por ahora, de lo que no ha conseguido librarse Cifuentes, es de comparecer en la Asamblea de Madrid como el PP intentó el pasado miércoles. Después de que no saliera adelante la primera petición, la Mesa de la Asamblea aprobó a última hora de este jueves la comparecencia en el Pleno del Parlamento regional con los votos a favor de los miembros de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos) y el voto en contra del PP, que ha alegado que el reglamento de la Asamblea no contempla la posibilidad de que un presidente autonómico comparezca en Pleno.

Ahora deberá ser la Junta de Portavoces la que decida la fecha del Pleno en el que comparecerá Cifuentes. Si se mantiene la decisión, sería la primera vez que una presidenta se enfrenta a este proceso en la Asamblea de Madrid, en una encrucijada que tiene difícil salida, con un partido que mantiene la callada por respuesta y toda una oposición encima.