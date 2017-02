El ministro de Cultura dice que no se enteró de las críticas al Gobierno en los Goya

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha afirmado este lunes en una entrevista en Onda Cero que no se enteró de las críticas al Gobierno durante la gala de los Goya. Según ha comentado, para él, fue "simpática y divertida, propia del buen clima en el que nos encontramos ahora mismo en España".

Alsina le ha recordado el monólogo inicial del presentador Dani Rovira, que señaló que le iban a dedicar a los políticos el tiempo proporcional que ellos habían dedicado a la cultura, pero el ministro ha señalado que eso no fue un ataque al gobierno, sino a toda la clase política. "No me sentí concernido porque yo le dedico mucho tiempo a la cultura".

En opinión de Méndez de Vigo, la gala fue simpática y divertida "propia del buen clima en el que nos encontramos ahora, después de 10 meses en gobierno en funciones, después de muchas tensiones las cosas se han relajado. Todo esto se reflejó en la gala en un año que ha sido muy bueno para el cine español", ha comentado.

Por su parte, el ministro ha prometido que en cuanto se cumpla la senda del déficit que exige Bruselas bajarán el IVA del cine y ha vuelto a justificar la subida del 21% a una "herencia económica endemoniada", pero ha reiterado que su intención es que bajen tanto las entradas del cine como de los espectáculos en "vivo y en directo".

Méndez de Vigo también ha disculpado las palabras de Rajoy, que afirmó no veía películas. "Al señor Rajoy le gusta el cine, pero ha tenido una tarea muy difícil estos años, que ha sido sacar a España adelante en un momento en el que estábamos al borde del rescate", ha concluido.

Sobre el juicio a Mas que se celebra este lunes por la consulta del 9-N, el ministro ha señalado que "cuando un tribunal les llama para declarar, tienen que ir, vayan solos o vayan acompañados", ha resaltado.

"No hay que tener miedo a los tribunales. Al revés, todo lo contrario. Hay que ir a los tribunales para aclarar las cosas", ha añadido.