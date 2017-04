“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Este es el sms que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, mandó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que revela este jueves El Español.

El mensaje fue enviado el pasado 3 de noviembre, un día antes de que el ministro tomara posesión de su cargo al frente de Justicia, y hace referencia a la implicación del expresidente madrileño en caso de su ático en Estepona. Según destaca el diario, este sms ha salido a la luz ya que el móvil de González estaba intervenido debido a la investigación por el caso.

A ese mismo mensaje se refirió González en una conversación posterior con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también imputado por el caso del ático. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.

El presidente del Atlético de Madrid le dice a González que unos días atrás estuvo cenando con una persona "jefa" de Catalá y que le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces".



"No tiene que ver con ninguna causa judicial"

El Ministerio de Justicia ha confirmado el envío del mensaje, pero desvincula la frase de cualquier asunto judicial que pudiera estar relacionado con el exmandatario madrileño.

Según las fuentes consultadas, dicho mensaje era una respuesta a la felicitación que González le envió tras conocerse su confirmación como ministro de Justicia en el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Ese mismo día Catalá habría recibido decenas de mensajes de felicitación similares que igualmente contestó.

Justicia niega asimismo una relación de especial amistad entre Catalá y el ahora investigado por diferentes delitos de corrupción en la trama desarticulada en la denominada 'Operación Lezo', que es resultado de unas diligencias que la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar en octubre de 2015 para presentar finalmente querella el pasado mes julio. Catalá e Ignacio González se conocen desde mediados de los años 90, según las mismas fuentes.

Un nuevo "Luis, sé fuerte"

No es la primera vez que un miembro del gobierno manda ánimos vía sms a alguien del partido, imputado en algún caso de corrupción. Sin ir más lejos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, envió el ya famoso "Luis, sé fuerte" a Bárcenas cuando estalló el caso de los sobres y la contabilidad B del Partido Popular.

"Seguiré mandando SMS por teléfono porque confío en la gente y no voy a condicionar mi vida a acontecimientos que me hayan podido ocurrir. Confío en la gente y sigo mandando SMS porque no me puedo quedar aislado del mundo", se justificó en su momento Rajoy.